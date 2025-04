Nos últimos anos, o ambiente corporativo passou por transformações profundas. A pandemia redefiniu prioridades, acelerando mudanças no relacionamento entre empresas e colaboradores. Nesse contexto, os benefícios corporativos deixaram de ser meros complementos salariais e se tornaram ferramentas estratégicas para atrair, engajar e reter talentos.

De acordo com uma pesquisa da Harvard Business Review, colaboradores felizes são 31% mais produtivos, 85% mais eficientes e 300% mais inovadores. Esses números evidenciam que o bem-estar no ambiente de trabalho não é apenas um diferencial, mas um elemento essencial para alcançar melhores resultados organizacionais.

A pesquisa sobre benefícios da Robert Half 2024 indica que 77% dos participantes consideram relevante modificar os benefícios em resposta às transformações no mercado de trabalho. Esse dado evidencia a compreensão de que é essencial atualizar os benefícios para alinhar-se às necessidades individuais.

Um bom pacote de benefícios deve atender às principais necessidades de saúde e bem-estar do colaborador. Planos de saúde abrangentes são prioridade, mas é essencial que pensemos para além disso, com ofertas de ações, como terapias online e programas preventivos, por exemplo.

O trabalho híbrido se consolidou, e benefícios que o complementam, como auxílio home office e dias de folga extras, estão cada vez mais valorizados. Além disso, programas de educação continuada, previdência privada e assistência financeira contribuem para a segurança dos colaboradores e de suas famílias. O uso de plataformas tecnológicas para a gestão e comunicação de benefícios também se destaca como uma tendência crescente.

Uma política de benefícios bem estruturada não apenas valoriza o colaborador, mas também oferece vantagens significativas para a organização, como aumento da produtividade e maior capacidade de atrair e manter os profissionais. Para que um programa de benefícios seja eficiente, ele precisa ser desenvolvido com base em dados e alinhado aos objetivos da empresa e às expectativas dos colaboradores. Para isso, é preciso identificar suas principais necessidades e demandas.

Nesse cenário de inovação na gestão de benefícios, a MDS lançou a Pesquisa de Benefícios 2025, uma iniciativa que visa mapear as principais tendências e moldar o futuro do setor com a colaboração de profissionais de RH de todo o Brasil. Ao compartilhar suas experiências, esses profissionais contribuirão para uma análise aprofundada da gestão de benefícios, gerando insights que permitirão às empresas agir de forma mais estratégica, beneficiando negócios e colaboradores.

Junte-se a nós nessa jornada! Com sua participação, vamos identificar as melhores práticas do mercado e impulsionar a evolução do setor. Afinal, engajar colaboradores com benefícios é uma via de mão dupla: ao cuidar deles, a empresa também fortalece seu próprio futuro.

*Bruno Iannuzzi, CEO de Benefits da MDS Brasil