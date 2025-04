Produção da Aconseg-SP chega a R$ 3,8 bi em 2024

A produção das assessorias sob o guarda-chuva da Associação das Empresas de Assessoria e Consultoria do Estado de São Paulo (Aconseg-SP) superou a expectativa em 2024. As 40 assessorias associadas produziram o volume de R$3,8 bilhões em prêmios em 2024, um crescimento de 14% quando comparado ao ano de 2023, segundo o 9º Relatório Aconseg-SP. O mercado de assessorias e consultorias no Estado de São Paulo foi realizado pelo economista Francisco Galiza.

A distribuição dos prêmios está dividida entre 52% Automóvel, 36% Saúde, 8% Ramos Elementares, 2% Seguros de Pessoas e 2% a outros ramos.

De forma geral, o Automóvel é o carro-chefe das assessorias. Ao avaliar a participação da Aconseg-SP nos prêmios de seguro Auto do Estado de São Paulo, o montante correspondeu a 8,3% do valor de todo o Estado de São Paulo, contra 5,8% em 2019. “Um ganho expressivo de aumento de participação. Isso mostra que a queda relativa da carteira de Auto nas filiadas da Aconseg-SP nos últimos anos foi menor do que o valor registrado no mercado total do Estado de São Paulo”, pontua Galiza.

O ano de 2024 foi o primeiro da gestão liderada por Ricardo Montenegro à frente da Aconseg-SP. Na visão do presidente, o ano foi repleto de desafios e conquistas. “Foi o ano em que fizemos o primeiro de uma série de eventos que desejamos promover para apoiar o corretor a atuar em outros ramos”, diz, ao referir-se ao Aconseg-SP convida: “O corretor no seguro de vida”.

Com o resultado obtido em 2024, a expectativa das assessorias para 2025 é de chegar aos R$ 4,3 bilhões de receita de prêmios em 2025.

O estudo contabiliza que, atualmente, as companhias trabalhem com um exército de 22 mil corretores de seguros em todo o Estado de São Paulo. Desde 2016, o relatório registra o aumento no número de corretores cadastrados e atendidos pelas assessorias.

Estrutura interna

Em 2024, as assessorias contabilizaram mais de 700 colaboradores. Para se ter uma ideia, em 2016, esse número era de 384. “É uma variação de mais de 80% no período, o que sinaliza o investimento das assessorias em um serviço de qualidade junto aos seus parceiros. Em média, hoje, podemos dizer, em números redondos, que cada assessoria padrão tem de 10 a 15 colaboradores”, descreve Galiza.

De forma geral, 56% dos colaboradores estão na área comercial e 44% na área operacional.

A distribuição dos prêmios das assessorias, sem o Saúde, está majoritariamente com Tokio Marine (34%), Bradesco (18%) e Suhai (18%). Ao se incluir o segmento de Saúde, a SulAmérica assume a liderança, seguida por Tokio Marine, Bradesco e Suhai.

Outro temas importantes

O estudo ainda analisou o envolvimento das assessorias com assuntos em voga como Inteligência Artificial e Open Insurance. “Em termos de importância no futuro, ambos os assuntos são considerados relevantes pelas assessorias, mas a inteligência artificial ganha um destaque maior”, sinaliza o economista.

Outro tema relevante abordado foi a sucessão empresarial. Para 43% das assessorias o assunto já está em andamento; 38% ainda não pensou em sucesso, mas tem interesse; 11% iniciou o processo, mas não concluiu, 5% nunca pensou no tema e 3% não demonstrou interesse.

Diversificação de produtos e cross-selling também foram abordados. 98% das assessorias consideram a diversificação de produtos e o cross-selling assuntos importantes em suas estratégias de negócios.

Sobre a realização de eventos da Aconseg-SP, como a imersão sobre seguro de vida realizada em 2024, 92% consideram importante.

O Relatório da Aconseg-SP: A Aconseg-SP realizou o seu primeiro relatório econômico-financeiro em 2016 com o objetivo de aglutinar a produção das assessorias e informar o volume de produção dessas operações ao mercado de seguros paulista e nacional. Geralmente, o trabalho aborda o cenário do mercado de seguros, a estrutura interna, o faturamento, a produtividade, o faturamento, o perfil dos ramos, a expectativa de crescimento das assessorias, além de outros assuntos pertinentes ao momento vivido por essas empresas e o mercado de seguros.