Chubb divulga lucro de US$ 3,68 por ação no 1º tri

A Chubb divulgou os resultados do primeiro trimestre com lucro líquido por ação de US$ 3,29 e lucro operacional por ação de US$ 3,68; Prêmios retidos consolidados totalizam US$ 12,6 bilhões, alta de 5,7% em moeda constante, com crescimento de 5,0% em seguros gerais e 10,3% em seguros de vida; Índice combinado de P&C de 95,7%, ou 82,3% excluindo perdas por catástrofes e desenvolvimento de sinistros de períodos anteriores.

O lucro líquido e o lucro operacional ajustado foram de US$ 1,33 bilhão e US$ 1,49 bilhão, respectivamente, em comparação com US$ 2,14 bilhões e US$ 2,16 bilhões no ano anterior. A variação cambial desfavorável impactou o lucro operacional ajustado em US$ 36 milhões, ou US$ 0,09 por ação.

As perdas líquidas por catástrofes antes dos impostos totalizaram US$ 1,64 bilhão, o equivalente a 15,9 pontos percentuais do índice combinado, incluindo US$ 1,47 bilhão relacionados aos incêndios florestais na Califórnia, em comparação com US$ 435 milhões, ou 4,4 pontos percentuais do índice combinado, no ano anterior. As perdas líquidas por catástrofes após impostos totalizaram US$ 1,30 bilhão, ou US$ 3,21 por ação.

O desenvolvimento de sinistros de anos anteriores teve resultado positivo totalizando US$ 255 milhões antes dos impostos e US$ 204 milhões após impostos, frente a US$ 207 milhões e US$ 168 milhões, respectivamente, no ano anterior.

O lucro de P&C foi de US$ 441 milhões, com índice combinado de 95,7%. A lucratividade de subscrição do ano corrente, excluindo perdas por catástrofes, foi de US$ 1,83 bilhão, um aumento de 12,2% em relação ao ano anterior, com índice combinado de 82,3%.

Os prêmios retidos de P&C totalizaram US$ 10,93 bilhões, alta de 3,2%, ou 5,0% em moeda constante. Na América do Norte, o crescimento foi de 3,4%, impactado por dois efeitos pontuais: prêmios de reintegração relacionados aos incêndios florestais na Califórnia nos seguros para pessoas físicas, e operações estruturadas de grande porte realizadas no ano anterior no seguro corporativo. Excluindo ambos, o crescimento na região foi de 6,4%, com aumento de 10,1% no seguro para pessoas físicas e 5,3% no seguro corporativo; as linhas de P&C cresceram 6,4% e as linhas financeiras recuaram 1,3%. As operações internacionais cresceram 1,8%, ou 6,5% em moeda constante, com alta de 5,0% no seguro para consumidores e 7,3% no seguro corporativo; as linhas de P&C avançaram 9,3%, enquanto as linhas financeiras caíram 1,6%. As regiões da América Latina, Ásia e Europa registraram crescimentos de 6,1%, 6,1% e 5,5%, respectivamente.

Os prêmios retidos de seguro de vida somaram US$ 1,72 bilhão, alta de 5,3%, ou 10,3% em moeda constante. O lucro do segmento foi de US$ 291 milhões, crescimento de 8,6%, ou 15,7% em moeda constante.

O ganho de investimentos antes dos impostos foi de US$ 1,56 bilhão, alta de 12,2%, enquanto o lucro líquido ajustado de investimentos foi de US$ 1,67 bilhão, um aumento de 12,7%.

O retorno anualizado sobre o patrimônio líquido (ROE) foi de 8,2%. O retorno operacional ajustado anualizado sobre o patrimônio líquido tangível (ROTE) foi de 13,0% e o retorno operacional ajustado anualizado sobre o patrimônio líquido foi de 8,6%.

A Chubb Limited (NYSE: CB) divugou hoje um lucro líquido de US$ 1,33 bilhão no primeiro trimestre encerrado em 31 de março de 2025, o equivalente a US$ 3,29 por ação, e um lucro operacional de US$ 1,49 bilhão, ou US$ 3,68 por ação. O valor contábil por ação e o valor contábil tangível por ação aumentaram 2,7% e 3,9%, respectivamente, em relação a 31 de dezembro de 2024, atingindo agora US$ 164,01 e US$ 104,27. O valor contábil foi positivamente impactado por ganhos líquidos realizados e não realizados de US$ 825 milhões, após impostos, na carteira de investimentos da Chubb, além de ganhos cambiais de US$ 302 milhões. Excluindo os outros resultados abrangentes acumulados (AOCI), o valor contábil por ação e o valor contábil tangível por ação aumentaram 0,9% e 1,6%, respectivamente, em relação a 31 de dezembro de 2024.

Chubb Limited – Resumo do 1º trimestre

(em milhões de dólares, exceto valores por ação e índices)

(Não-auditado)

(Por Ação) 2025 2024 Variação 2025 2024 Variação Lucro líquido US$1.331 US$2.143 (37,9) % US$3,29 US$5,23 (37,1) % Ganhos (perdas) líquidos realizados ajustados e outros, líquidos de impostos 59 94 (37,2) % 0,15 0,23 (34.8) % Benefícios de riscos de mercado (ganho) ou perdas, líquidos de impostos 78 (21) NM 0,19 (0,05) NM Amortização de ativo fiscal diferido (2025) e benefício fiscal não recorrente (2024) decorrente da lei das Bermudas 21 (55) NM 0,05 (0,14) NM Lucro operacional líquido de impostos US$1.489 US$2.161 (31,1) % US$3,68 US$5,27 (30,2) % Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) anualizado 8,2% 14,3% Lucro operacional sobre o patrimônio tangível (ROTE) 13,0% 21,3% ROE operacional 8,6% 13,4%

O lucro operacional foi redefinido para excluir o impacto do benefício fiscal não recorrente relacionado à promulgação da lei de imposto de renda das Bermudas, bem como a amortização, nos anos subsequentes, do ativo fiscal diferido correspondente. Consulte o índice do suplemento financeiro da Chubb Limited do 1º trimestre de 2025 para mais informações.

Evan G. Greenberg, presidente e CEO da Chubb Limited, comentou: “Tivemos um bom primeiro trimestre, embora ofuscado pelas perdas significativas com catástrofes decorrentes dos incêndios florestais na Califórnia. Registramos US$ 1,5 bilhão em lucro operacional ajustado, sustentado principalmente por excelentes resultados de subscrição, crescimento de dois dígitos na receita de investimentos e aumento nos lucros com seguros de vida. Os prêmios totais da companhia cresceram 5,7% em moeda constante.

Nosso índice combinado foi de 95,7%, com resultado de subscrição de US$ 441 milhões — um desempenho notável, considerando US$ 1,6 bilhão em perdas por catástrofes. Excluindo essas perdas, o índice combinado do ano corrente foi de 82,3%, uma melhora de quase 1,5 ponto percentual em relação ao ano anterior, com aumento superior a 12% no resultado de subscrição, receita ajustada de investimentos de US$ 1,7 bilhão (+12,7%) e lucro com seguros de vida de US$ 291 milhões (+8,6%).”

“Nossa receita de prêmios e nosso lucro neste trimestre foram impactados pelo câmbio, em razão do fortalecimento do dólar que, desde então, enfraqueceu consideravelmente. Os prêmios também foram afetados por dois eventos pontuais em nossa operação na América do Norte: prêmios de reintegração relacionados aos incêndios florestais no seguro para pessoas físicas e operações estruturadas pontuais, maiores do que o usual, realizadas no ano passado na divisão de Grandes Contas. Ajustando esses dois fatores, o que representa melhor nossa taxa de crescimento recorrente, o crescimento na América do Norte foi de 6,4%, com aumento de 10,1% no seguro para pessoas físicas e de 5,3% no seguro comercial; as linhas de P&C cresceram 6,4%, enquanto as linhas financeiras recuaram 1,3%. Na divisão internacional, os prêmios cresceram 6,5% em moeda constante, com aumentos de 6,1% na Ásia e na América Latina, e de 5,5% na Europa. Nosso negócio internacional de seguros comerciais cresceu 7,3%, enquanto o de seguros para consumidores avançou 5%.”

“No que diz respeito ao ambiente de subscrição de P&C comercial, o mercado de grandes contas e linhas especializadas de seguros patrimoniais (E&S) tornaram-se mais competitivas, enquanto o segmento de responsabilidade civil permanece firme, respondendo ao cenário de sinistralidade. No médio mercado e no segmento de pequenas empresas, tanto em seguros gerais quanto em linhas especializadas, as condições de subscrição continuam favoráveis em todas as linhas patrimoniais e de responsabilidade civil.”