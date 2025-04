No dia 26 de março, a ANSP (Academia Nacional de Seguros e Previdência) promoveu sua tradicional Noite Acadêmica na sede da Sompo Seguros, em São Paulo. O evento foi marcado pela posse de 18 novos Acadêmicos e pela outorga de duas comendas (in memoriam) a grandes personalidades do setor de seguros. A noite foi um grande marco, não apenas pela importância das homenagens e posses, mas também pela atmosfera de celebração e pelo networking enriquecedor entre os acadêmicos e os executivos do mercado.

A cerimônia foi extremamente produtiva, com a presença de líderes do setor e profissionais renomados que, juntos, celebraram o ingresso de novos nomes no cenário acadêmico e profissional. A troca de experiências, ideias e contatos foi um dos maiores destaques do evento, proporcionando um ambiente de aprendizado e colaboração entre os presentes.

O presidente da ANSP, Rogério Vergara, fez um discurso agradecendo a todos os presentes, especialmente aos novos acadêmicos. Em suas palavras, ele destacou a importância da participação ativa nas reuniões e debates da instituição, convidando os novos membros a contribuírem com a produção intelectual da ANSP e a se engajarem na construção do futuro do setor de seguros e previdência. Ele ressaltou que a Academia é um espaço de crescimento, colaboração e aprendizado contínuo.

O presidente do Conselho Superior, Mauro César Batista, também esteve presente e fez uma fala de saudações acadêmicas. Em seu discurso, Mauro relembrou a história da ANSP, destacando que a Academia é voltada para o aperfeiçoamento institucional do seguro e para a disseminação da cultura do seguro. Ele deu as boas-vindas aos novos acadêmicos e ressaltou a relevância da ANSP no desenvolvimento de líderes no mercado de seguros.



Os Acadêmicos empossados foram Alfredo Lalia Neto, Aluízio José Bastos Barbosa Júnior, Anna Paula Paixão Amorim Ribeiro, Carolina de Oliveira Vieira São Thiago, Daniela Paschoal Neves Santos, Evandro Baptistini, Fabiana Meira Maia, Franklin Olavo Nogueira Junior, Gaya Lehn Schneider Paulino, Guillermo Aponte Reyes Ortiz, Guilherme Perondi Neto, João Paulo Moreira de Mello, Niris Cristina Fredo da Cunha, Octavio Luiz Bromatti, Rafael Grandulpho Bertramello, Rosane Mota de Oliveira, Simone Alves Ramos de Melo e Vitor Boaventura Xavier.

O momento da outorga das comendas foi especialmente emocionante. As comendas foram entregues aos familiares de Roberto Latini e Homero Stabeline Minhoto, duas grandes personalidades do setor que contribuíram significativamente para a história e o desenvolvimento da ANSP. A cerimônia foi um tributo à dedicação e ao legado deixado por esses profissionais, que marcaram profundamente o mercado de seguros.



O evento ainda contou com um momento especial de sorteio de livros para os convidados, uma iniciativa que visou fomentar ainda mais a cultura e o conhecimento entre os participantes.



A ANSP Noite Acadêmica foi uma verdadeira celebração do conhecimento, da troca de ideias e do fortalecimento das relações no setor. O evento reafirma o compromisso da instituição em promover a cultura do aprendizado contínuo e em apoiar o desenvolvimento dos profissionais que moldam o futuro do mercado de seguros e previdência.