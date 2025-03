Subscritores tiveram que lidar por décadas com processos fragmentados e sistemas desatualizados que tornam a tomada de decisão lenta e complexa. Mas agora, a tecnologia continua entregando surpresas. A Samplemed, referência em inovação médica e tecnológica, introduziu a primeira assistente de IA com personalidade no mercado de subscrição de vida internacional.



Mais do que uma assistente virtual, VIDA é a ponte entre a inteligência humana e a transformação digital, tornando a subscrição médica mais intuitiva, acessível e eficiente, mas mantendo a humanização Samplemed. Esta não é apenas tecnologia — é inteligência aplicada para transformar a forma como subscritores acessam conhecimento, interagem com dados e automatizam fluxos de trabalho.



O que a VIDA faz?

Diferente de soluções genéricas de inteligência artificial, VIDA atua como uma assistente interativa e especializada, ajudando os subscritores a navegar pelo complexo mundo da subscrição.



Com o auxílio da tecnologia da gigante Amazon em IA, a Samplemed elevou a capacidade da IA a um novo patamar. Essa colaboração permite que a assistente interprete regras estruturadas no Banco de Regras com maior precisão, facilitando o acesso às diretrizes de subscrição de forma ágil e eficiente. Ela permite que os profissionais consultem informações rapidamente sem a necessidade de longas buscas manuais, combinando

automação avançada com uma interface interativa para aprimorar a experiência do usuário.



– Facilita a consulta ao manual de subscrição: Em vez de perder tempo buscando compreender regras e critérios, o subscritor pode simplesmente perguntar a VIDA.

– Resume casos e informações médicas: Sendo a interface da inteligência artificial ligada à inteligência humana, VIDA interpreta informações médicas e regras estruturadas no Banco de Regras.

– Torna a automação mais humanizada: Ao incorporar uma personalidade interativa, VIDA melhora a experiência do usuário e a fluidez dos processos.



Pai da VIDA que atua como assistente de interação, o s.360 é quem processa os casos e toma as decisões automatizadas, aplicando mais de 16.000 regras em benefícios como vida, invalidez, acidentes e hospitalização. O sistema foi desenvolvido para substituir até nove sistemas diferentes, otimizando custos e acelerando processos em subscrição de vida.

O s.360 é mais do que um software — é um workbench completo que centraliza, estrutura e automatiza a subscrição de vida. O s.360 revolucionou o mercado por conter automação sem código, módulos integrados, Data Lake especializado e a primeira web semântica para subscrição de vida.



“Em vez de sistemas rígidos e fragmentados, queremos que a tecnologia simplifique, e não complique. E a VIDA nasceu com todos os valores de humanização da Samplemed”, destaca Silas Kasahaya, CEO do Grupo Samplemed.

Diferente de soluções fragmentadas, o s.360 foi projetado para tornar a experiência dos subscritores eficiente, reduzindo a dependência de TI. Com a combinação do s.360 e a VIDA, a Samplemed acredita que a subscrição de seguros de vida precisa voltar a ser conectada, holística e fluida, entregando uma abordagem inovadora que devolve ao setor segurador a flexibilidade e a inteligência que ele sempre precisou.





A Insurtech de Subscrição de Vida Mais Premiada de 2024



A revolução trazida pelo s.360 life underwriting conquistou o reconhecimento global, posicionando a solução como a mais inovadora no setor. Em 2024, o SaaS foi premiado com importantes títulos internacionais, incluindo o ITC VEGAS Sureify Life Favorite 2024, reconhecimento máximo na digitalização da subscrição; o Swiss Insurtech Award, prêmio pelo impacto no mercado segurador suíço e excelência em subscrição; e o

Seal Award 2024, destaque na automação e eficiência em subscrição de vida na Espanha. No Brasil, a Revista Insurance Corp Award o coroou pela inovação no mercado latino-americano.



Tais prêmios reforçam o impacto e a confiabilidade da plataforma, provando que a Samplemed lidera a transformação digital na subscrição de vida, com a primeira assistente interativa que entende as complexidades dos profissionais na única plataforma que transforma dados em um ativo estratégico.

O s.360 é uma solução que elimina barreiras e impulsiona o mercado segurador para o futuro. Conheça mais sobre o SaaS agendando uma demonstração online no site www.s360.life.