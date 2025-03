Generali Brasil anuncia Eric Lundgren como novo CEO

A Generali Brasil anuncia Eric Dannemann Lundgren como novo CEO no Brasil com nomeação em 1° de abril de 2025. Andrea Crisanaz assume a posição de CEO Regional para América Latina e Grécia.

Com vasta experiência no setor de seguros, Lundgren soma passagens por grandes seguradoras, entre elas Allianz, Prudential e SCOR Brasil Resseguros. O executivo chega ao cargo reforçando o compromisso da empresa em seguir com sua estratégia de crescimento sustentável, inovação e foco no cliente.



Eric Lundgren é economista e pós-graduado em Finanças pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), possui MBA em Administração, pela Cranfield School of Management, e especialização em M&A, pela The Wharton School, trazendo para o cargo uma extensa experiência, de mais de 25 anos, no mercado de seguros local e internacional.



“Para mim é um enorme privilégio me juntar à Generali em um momento tão especial, durante a celebração dos 100 anos no Brasil. Estou muito satisfeito por assumir essa posição em uma empresa que sempre se destacou pelo compromisso com a inovação e pelo foco no bem-estar de seus clientes e colaboradores. É uma grande oportunidade contribuir para o crescimento do Grupo enquanto reforçamos a missão de desenvolver soluções cada vez mais eficazes e sustentáveis para o mercado”, afirma Lundgren.