Apólice #306 – A ocupação do lugar de direito

Aproveitando os muitos memes relacionados ao Dia Internacional da mulher, comemorado em 08 de março, um especialmente me toca: “Se um grupo de pessoas precisa de um dia para comemorar sua existência, talvez a sociedade não o respeite como um todo”.

É muito triste que as mulheres ainda precisem se preocupar com muito mais do que apenas estudar, praticar esportes, formar uma família, estruturar uma carreira e ter hábitos simples.

Sou mãe de duas meninas e fico muito triste quando tenho que ensinar a elas como se defender de assédio, que roupas elas podem ou não vestir, quando uma frase ultrapassa a barreira do elogio e cai no abuso.

Muito nova eu comecei uma empresa, tendo mais dois parceiros jornalistas de índole impecável no trato com as mulheres. Quero acreditar que esse tipo de pessoa é a maioria. Que os homens, aos poucos, percebem que somos iguais, capazes de exercer quaisquer funções com a mesma (e, em alguns casos, mais) competência.

Essa edição da Revista Apólice conta apenas com fontes mulheres, com exceção de duas matérias. Vamos apresentar nas próximas páginas histórias que, independente de gênero, são inspiradoras e nos levam a refletir sobre quais condições queremos ter dentro de nossas empresas.

Como líderes, precisamos incentivar e motivar as mulheres a se sentirem aptas a ocupar novos cargos, a enfrentar a dupla jornada e a partir de condições idênticas em disputas no mercado de trabalho.

Vamos aprender que equidade e diversidade fazem bem não só para as mulheres, mas para toda a organização como um todo.