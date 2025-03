EXCLUSIVO – A Axa no Brasil reuniu seus parceiros de negócios para apresentar a AXA Verde. A agenda verde vai atuar para que os riscos sejam mais seguráveis e que o mercado possa fazer parte de um futuro mais sustentável. “O desafio é como podemos impactar a vida do cliente, seja de uma grande empresa ou a inclusão de uma população impactada por catástrofes naturais. Vamos buscar juntos as melhores soluções para agregar valor à sociedade”, informou Erika Medici, CEO da Axa no Brasil, na abertura do AXA Verde Meeting. Ela acrescentou que a agenda da empresa segue junto com a da CNseg, para ajudar o cliente a avançar nesta jornada de sustentabilidade.

Gregory Foulger, head of Commercial Lines and Reinsurance at AXA International Markets, apresentou os dados do Relatório de Riscos Futuros elaborado pelo grupo. Em ordem, os dez principais são: Mudanças climáticas, instabilidade geopolitica, ciber segurança, riscos ligados a big data, tensões sociais, recursos naturais, riscos ligados a energia, terrorismo, pandemias e instabilidade financeira.

“Não há surpresas sobre os três primeiros colocados em termos de riscos emergentes. As mudanças climáticas não impactam apenas as catástrofes naturais, mas também a saúde das pessoas entre outras coisas. Desde 2018, as mudanças climáticas só não estiveram no top dos riscos emergentes em 2020, por conta da pandemia. Cibersegurança e instabilidade geopolítica variaram em segundo lugar no top 10 dos riscos nos últimos seis anos.

“Todos querem pagar um preço justo pelo seguro, mas pela perspectiva do segurador é possível diminuir o custo do risco, observando as possibilidades de negócios. Estamos trabalhando para desenvolver ferramentas sem viés para fazer melhores negócios. Nos próximos 20 anos, pagar os danos será a exceção, sendo a prevenção e o serviço como os principais focos do negócio de seguro”, previu Foulger baseado no pensamento do CEO do Grupo AXA, Thomas Buberl.

O executivo apresentou a estimativa de que o investimento de um euro em prevenção evita uma perda de 7 euros. “É preciso usar os avanços tecnológicos para nos adaptarmos às necessidades dos clientes, utilizando dados econômicos, políticos, do ambiente, saúde e questões sociais”, antecipou Foulger.

AXA VERDE

O vice-presidente de Subscrição e Sinistro da AXA no Brasil, Arthur Mitke, explicou que a AXA Verde é um conceito para ajudar os segurados a se adaptarem aos riscos do nosso tempo, mais especificamente os riscos de mudanças climáticas, riscos de energia e tudo que seja relacionado à sustentabilidade.

Arthur Mietke falou sobre a relação da experiência do cliente e ESG, porque o cliente quer interagir com empresas que tenham boas práticas com o ambiente, diversidade e a sociedade de forma geral. “Os seguradores e corretores de seguros juntos precisam entender e identificar os impactos e os desafios das necessidades dos segurados”, sentenciou.

“É preciso transformar estas necessidades dos segurados em oportunidades, não apenas em ambiente, mas também em termos de governança e diversidade. É preciso também tornar mais acessível a prevenção, fazendo parcerias com empresas que possam investir nesse ponto”, destacou Mietke.

Cabe ao mercado fazer uma escuta ativa para entender a resiliência dos negócios dos clientes para cocriar, contribuindo para a tomada de decisões estratégicas na prevenção dos riscos. O cliente deve ser o protagonista da agenda ESG.

O cliente como protagonista

O protocolo Verde vai desde o serviço de assistência, que pode atender ao serviço de descarte ecológico para bens de consumo até consultoria para desenvolver projetos ecoeficientes, entre outros pontos. Na área de sinistros, a AXA investe em reparar ao invés de substituir; descarte consciente de salvados; redução da pegada de carbono.

Kelly Lubiato