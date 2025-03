Em solenidade realizada no dia 11 de março, em Belo Horizonte/MG, o Sindicato das Seguradoras dos Estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e do Distrito Federal (SindSeg MG/GO/MT/DF) deu posse à nova diretoria para o triênio 2025-2028. O evento reuniu representantes das associadas, autoridades do setor e lideranças do mercado de seguros, consolidando o compromisso da entidade com a inovação e o fortalecimento do setor.

Após a leitura e assinatura do termo de posse, a presidente reeleita, Andréia dos Reis Padovani, proferiu discurso, enfatizando os pilares que nortearão sua gestão: inovação, colaboração e responsabilidade.

Em sua fala, Andréia Padovani destacou a necessidade de o setor de seguros estar na vanguarda da transformação digital, das tendências globais e do aprimoramento regulatório. “Nosso compromisso é fortalecer o diálogo com os órgãos reguladores e com a sociedade, reforçando a confiança e a credibilidade do nosso setor”, afirmou.

A presidente também ressaltou a importância do trabalho coletivo para impulsionar mudanças e enfrentar desafios. “Nenhuma transformação acontece sozinha. Convido a todos da diretoria a se engajarem, compartilharem suas ideias e se unirem em torno de um propósito comum: construir um mercado de seguros mais dinâmico, transparente e eficiente”, declarou.

Padovani reiterou que a nova diretoria assume o mandato com visão estratégica, resiliência e coragem para enfrentar os desafios de um mercado em constante evolução. “Estamos determinados a escrever um novo capítulo de conquistas para este sindicato, sempre com transparência e diálogo aberto com todos os agentes do setor”, concluiu.

O evento contou com a presença de lideranças do mercado de seguros, como o presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de Minas Gerais (Sincor-MG), Gustavo Bentes; o presidente do Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG), João Paulo Moreira de Mello; o presidente do Conselho Empresarial de Seguros da Associação Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas), Sérgio Frade; e a coordenadora de Ensino Superior da Escola de Negócios e Seguros (ENS), Nívea Barros.

Nova diretoria do SindSeg MG/GO/MT/DF

Andréia dos Reis Padovani – Presidente

Alexandro Luciano Barbosa – Diretor Vice-Presidente

Alexandre Rodrigues Moreira – Diretor Vice-Presidente

Edilon Mesquita – Diretor

Rogério Poleti Gebin – Diretor

Diego Bifoni – Diretor

Wesley Ferreira de Andrade – Diretor

Conselho Fiscal

Membros efetivos

Gabriel de Andrade Ivo

Giuliano Alves Baeta

Felipe Rodrigues G. Cavalcante

Membros suplentes

Juliana Maria Queiroz

Thais Teixeira

Débora Cunha Pace Vianello