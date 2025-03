Generali celebra 100 anos com exposição exclusiva na sede do RJ

Em celebração ao seu centenário, a Generali inaugurou, em 20 de fevereiro, o “SPAZIO DI MEMORIA”, em sua Matriz, no Rio de Janeiro. O ambiente, criado com a contribuição de colaboradores e ex-colaboradores, assim como de parceiros tais como as empresas Pacta Clara e Approach, tem o objetivo de proporcionar uma experiência imersiva e interativa na história da Generali no Brasil ao longo do tempo. O Spazio di Memoria permite a interseção entre o passado, o presente e o futuro da companhia, conectando-os à história do país.

O espaço foi pensado sob a perspectiva tecnológica que vivemos e oferece total acessibilidade para seus visitantes. Ao longo da visita, é possível verificar os avanços da Generali Brasil ao longo do tempo, trazendo curiosidades sobre sua história e apresentando seu compromisso com a sustentabilidade e a inovação. Para tornar a experiência do visitante ainda mais rica, o espaço disponibiliza uma tela interativa chamada “Mensagens para o Futuro”. Nela, os colaboradores podem compartilhar suas visões e ideias para os próximos anos da companhia. As mensagens aparecem dinamicamente em outra tela, criando um fluxo contínuo de inspiração e participação coletiva.



“Temos orgulho da nossa trajetória centenária. Afinal, essa é uma história que mostra o sucesso, a resiliência da nossa empresa e o engajamento dos nossos colaboradores. Desejávamos reunir em um local físico e em um espaço virtual os principais marcos da nossa história. Percebemos que temos tantos feitos interessantes para expor, que selecionamos apenas os principais nesse primeiro momento, deixaremos outros para futuras exposições. .O Spazio di Memoria é um legado para todos! Ele não teria sido possível sem a genuína participação dos colaboradores que integraram o Projeto, que foi liderado pela nossa Gerente de Ouvidoria, Glaudy Maia”, destaca Débora Pinto, Diretora de Pessoas e Organização.



A exposição também conta com a “Vozes da Generali”, uma TV que exibe imagens históricas e depoimentos emocionantes de colaboradores e ex-colaboradores, destacando momentos marcantes e memórias que ajudaram a moldar a empresa no Brasil. O espaço também oferece uma experiência única com os óculos de realidade virtual (VR), que transportam os visitantes para a Itália do século XIX, recriando os primeiros anos da Generali antes de sua chegada ao Brasil. Com narrativa envolvente e cenários históricos detalhados, o passeio virtual oferece uma perspectiva autêntica sobre as origens da companhia. Outro importante recurso oferecido no Spazio di Memoria é a assistente virtual EmiglIA, criada pela Área de Inovação da empresa e que permite ao visitante obter facilmente respostas sobre os principais marcos da história da Generali Brasil.



A iniciativa reafirma o compromisso da companhia em preservar e celebrar sua história, enquanto continua a olhar para o futuro com inovação, sustentabilidade e solidez. Além da criação do novo espaço, para a celebração do seu centenário, a empresa realizou uma série de ações como o lançamento do livro de 100 anos, plantio de árvores, iluminação do Cristo Redentor, campanhas online e offline, videocast, entre outras.