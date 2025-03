Funcional Health Tech anuncia Fabiana Nunes como CFO

A Funcional Health Tech anuncia a chegada de Fabiana Nunes como nova diretora administrativa e financeira (CFO – Chief Financial Officer). A executiva terá como principais desafios fortalecer a governança financeira, impulsionar a eficiência operacional e contribuir para o crescimento sustentável da empresa.

“A experiência da Fabiana permite unir gestão de alto nível com visão prática, o que será essencial para apoiar o crescimento da companhia e gerar impacto positivo para nossos clientes e parceiros”, comenta Marilia Rocca, CEO da Funcional Health Tech.

Com mais de 30 anos de carreira, Fabiana iniciou a trajetória no setor contábil e fiscal, migrando posteriormente para o corporativo e passando por empresas como Telefônica, Claro, CSN, Prosegur e I-Systems. Sua atuação esteve majoritariamente voltada para a área tributária, incluindo levantamento de créditos tributários, implementação de planejamentos fiscais, grandes reestruturações societárias e reorganizações financeiras e estratégicas. Além de sua trajetória executiva, Fabiana é empreendedora e fundadora da Momentum Mentoring Society, voltada para a mentoria de líderes e estruturação de negócios.

“Além dos números, desenvolvi a habilidade de estruturar processos, otimizar resultados, formar times de alta performance e promover a evolução sustentável dos negócios. Assumir um cargo de liderança na área financeira não é apenas uma conquista pessoal, mas um passo importante para a representatividade feminina no mercado. Chego à Funcional para contribuir com essa causa, mas também para auxiliar que a empresa siga expandindo de forma estruturada, com processos sólidos e decisões financeiras estratégicas que impulsionam inovação e sustentabilidade”, enfatiza a nova CFO da Funcional Health Tech.