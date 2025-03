O papel do seguro na mitigação de riscos para a sociedade 

O CEO da Swiss Re Corporate Solutions, Guilherme Perondi, conversou com a Revista Apólice sobre como o mercado pode ajudar os consumidores a gerir seus riscos, utilizando dados e a tecnologia como ferramentas essenciais para entender e enfrentar alguns dos maiores desafios atuais, como as catástrofes naturais e os riscos cibernéticos.

REVISTA APÓLICE: Quais serão os maiores desafios para 2025?

O mundo continua a enfrentar inúmeros riscos interconectados, tornando o cenário cada vez mais complexo e exigindo que o setor securitário continue a se transformar e inovar continuamente para atender às necessidades dos clientes. Operamos em um ambiente desafiador e incerto, onde riscos emergentes impactam tanto os clientes quanto a indústria. Embora não sejam novos, esses riscos tornaram-se mais extremos e frequentes. Além disso, fatores macroeconômicos e externos, como geopolítica, economia, questões sociais, tecnológicas – como os riscos cibernéticos-, mudanças climáticas, cadeias de suprimentos e regulamentação estão mais proeminentes do que nunca.

O ano passado foi o quinto ano consecutivo em que as perdas globais seguradas devido às catástrofes naturais ultrapassaram os US$ 100 bilhões. O Swiss Re Institute estima que o setor pagou mais de US$ 135 bilhões em sinistros por catástrofes naturais em 2024. Embora os efeitos das mudanças climáticas estejam, sem dúvida, intensificando os riscos, o aumento das perdas seguradas ao redor do mundo é amplamente impulsionado por fatores como crescimento econômico, urbanização e concentração geográfica dos ativos.

Através da colaboração com parceiros e clientes e da digitalização, o setor de seguros está evoluindo da sua função tradicional de transferência de risco para um papel mais proativo, ajudando indivíduos e empresas na gestão riscos, servindo como um consultor de riscos de confiança dos clientes. Podemos desempenhar um papel ainda maior em ajudar clientes corporativos a retomar o controle de seus riscos, e vemos dados e a tecnologia como ferramentas essenciais para entender e enfrentar alguns dos maiores riscos que enfrentamos atualmente.

REVISTA APÓLICE: Quais soluções a Swiss Re Corporate Solutions oferece para mitigar riscos, especialmente no contexto das mudanças climáticas?

Na Swiss Re Corporate Solutions, oferecemos uma variedade de soluções para mitigar os riscos climáticos. Nossos produtos de seguro, incluindo coberturas tradicionais e de catástrofes, ajudam a transferir os riscos associados a inundações, tempestades e incêndios florestais, reduzindo a pressão financeira sobre investidores e desenvolvedores de infraestrutura e ajudando a viabilizar investimentos em setores de riscos mais complexos.

Também oferecemos seguros paramétricos, que pagam com base em gatilhos predefinidos, como eventos climáticos específicos – por exemplo um furacão em uma região pré-determinada-, sem necessidade de avaliação de eventuais danos. Essa solução proporciona alívio financeiro imediato, pela indenização mais rápida e garantia da continuidade das operações do cliente.

Através de nossa plataforma Risk Data Services (RDS), os clientes podem avaliar em tempo real a exposição à riscos de seus ativos, fornecedores e clientes estratégicos, permitindo uma gestão de risco mais eficaz e mais resiliência contra desastres naturais. Além disso, utilizamos Insurance-Linked Securities (ILS) e Catastrophe Bonds (Cat Bonds), conhecidos no Brasil como Letra de Risco de Seguro (LRS), para transferir riscos aos mercados de capitais. Esses instrumentos ajudam os seguradores a absorver e compartilhar seus riscos assumidos, diversificando fontes de capital e mitigando o impacto financeiro de grandes desastres, adicionalmente oferecendo aos investidores institucionais uma alternativa de investimento não correlacionados aos instrumentos financeiros tradicionais, tais como taxas de juros, moeda e mercado de ações.



REVISTA APÓLICE: Quais produtos você acha que ganharão impulso em 2025 no Brasil?

Há várias áreas em que o seguro corporativo será mais demandado, especialmente onde o risco climático desempenha um papel relevante. Com a crescente volatilidade do clima no país, as soluções agrícolas continuarão sendo essenciais, especialmente considerando que apenas uma pequena parte de nossa produção agrícola está segurada atualmente. Além disso, acreditamos que as operações industriais e comerciais revisarão suas estratégias de proteção contra riscos climáticos secundários – como inundações, incêndios florestais e vendavais -, uma vez que esses eventos estão se tornando mais frequentes e extremos conforme mencionado mais acima.

REVISTA APÓLICE: Como a seguradora pode contribuir para aumentar a penetração do seguro das carteiras em que ela atua?

O mercado de seguros brasileiro é robusto e variado, com players locais e internacionais firmemente posicionados em todos os segmentos, como resseguradoras, seguradoras, corretores e um extenso ecossistema de consultores, advogados, reguladores de sinistros, entre outros. Esse mercado, que une crescimento e grande potencial de expansão, faz do Brasil um destino atraente para investimentos, como tem sido observado nos últimos anos e acreditamos que continuará sendo no futuro.

A necessidade de proteção securitária no país está crescendo, e o setor precisa seguir investindo para tornar as soluções mais acessíveis e fáceis de adquirir, ampliando sua relevância para os clientes e a economia como um todo. Essa é a abordagem que ado tamos para direcionar nossos investimentos no Brasil.

A Swiss Re Corporate Solutions Brasil opera em grandes riscos, médio mercado e bancassurance. Em bancassurance, nossa relevância se estende além das nossas soluções de Seguros Rurais e Agrícolas, incluindo uma gama crescente de produtos digitais em várias linhas como Engenharia, Responsabilidade Civil Profissional, Empresarial e D&O. No Brasil, a Swiss Re Corporate Solutions é uma joint-venture com a Bradesco Seguros e, através da ampla força de distribuição da Bradesco, atendemos corretores e clientes em todo o país. Temos investido bastante em ampliar nossa capacidade de atendimento comercial e técnico, oferta de produtos, especialmente os digitais, e tecnologia para melhorar a experiência dos corretores e clientes.

Em 2024, por exemplo, lançamos mais de 20 produtos digitais, incluindo uma variedade de soluções de Responsabilidade Profissional para profissionais autônomos e pequenas empresas. Também lançamos o produto Engenharia Reforma e Construção para obras residenciais e comerciais. É uma solução digital inovadora, que cobre projetos que vão desde pequenas reformas até construção de edifícios comerciais com até 36 andares e valores segurados de até R$ 100 milhões, com cotação e emissão online. Além disso, passamos a oferecer novas opções de paga mento para todos os produtos digitais – incluindo o Seguro Agrícola – como débito em conta, e planejamos implementar o Boleto PIX em breve. Esses investimentos estratégicos não só ampliam o acesso para corretores e clientes em todo o Brasil, mas também nos posicionam para resultados ainda maiores em 2025.

REVISTA APÓLICE: Quais são as expectativas para 2025 em relação à economia e ao mercado?

As perspectivas econômicas para o país em 2025 são incertas, como cenário base, o Swiss Re Institute acredita que a economia do Brasil deve desacelerar para 2,0% em 2025 após um crescimento de 3,6% em 2024. Espera-se que essa desaceleração impacte a demanda doméstica devido às condições monetárias mais rígidas, enquanto as exportações enfrentarão desafios com o crescimento global mais lento e o aumento do protecionismo. A inflação deve ficar em torno de 5,2% em 2025, impulsionada pelo forte crescimento e pela desvalorização do real. Para lidar com essas questões, espera-se que a taxa SELIC atinja 15% até meados de 2025. Essa conjuntura desafiadora, traz a expectativa de que o crescimento real do prêmio de seguro desacelere para 4% em 2025, com os seguros de Vida e Saúde caindo para 5% e o seguro de ramos elementares permanecendo em torno de 3,5%.

Mesmo considerando essa incerteza à frente, o setor de seguros no país é resiliente e a Swiss Re Corporate Solutions no Brasil permanece totalmente comprometida com o mercado brasileiro. Em 2025, manteremos a consistência em nossa estratégia de longo prazo para fortalecer nossa posição em grandes ris cos, expandir nossa presença no médio mercado – entregando a qualidade de nossas soluções para corretores e clientes deste segmento em todo o Brasil, por meio da contínua simplificação de nossos processos -, além do avanço em bancassurance – expandindo a oferta de produtos digitais, e jornadas otimizadas com tecnologia. Temos o privilégio de contar com a parceria da Bradesco Seguros no Brasil, o que nos incentiva a melhorar cada vez mais e avançar nossas operações no país.



*matéria publicada na edição #305 da Revista Apólice