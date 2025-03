AXA no Brasil inaugura central de monitoramento para transportes 

A AXA no Brasil está lançando sua nova central de monitoramento para o segmento de Transportes: a AXA Torre 360, que alia tecnologia de ponta e gestão de riscos. Com operação 24 horas por dia e uma visão 360º, a central monitora veículos em tempo real e, assim, permite respostas rápidas às situações emergenciais.

O roubo de cargas é uma das maiores ameaças ao setor de transportes no Brasil. Em 2023, mais de 17 mil ocorrências foram registradas, resultando em perdas que ultrapassam R$ 1,2 bilhão. Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro concentram 80% dos casos e são os mais críticos para o transporte rodoviário de mercadorias. A crescente sofisticação das quadrilhas e a consequente necessidade de adaptação das operações exigem soluções cada vez mais robustas e integradas.

Na central de monitoramento da AXA, um sistema gera mais de 50 tipos de alerta automáticos ao identificar situações de risco de forma preditiva. Ao iniciar o trajeto, o veículo transmite um sinal para a central, e qualquer parada precisa de permissão prévia. Ao constatar irregularidades, como desvios de rota ou pausas não autorizadas, a central pode acionar uma equipe de pronta resposta ou comunicar às autoridades policiais para uma intervenção rápida.

“Acreditamos que a segurança vai além da proteção financeira. Queremos que os nossos clientes possam rodar com mais tranquilidade e previsibilidade, sabendo que há um time monitorando cada trajeto e pronto para agir quando necessário. Com a nova Central de Monitoramento, estamos elevando a proteção no transporte de cargas a um novo patamar”, destaca Denis Maelaro, diretor de P&C e Specialties da AXA no Brasil.

Dados recentes divulgados pela NSTECH revelam que cargas fracionadas e produtos alimentícios representam 81% dos prejuízos totais. As madrugadas e as noites concentram 58,9% das ocorrências, e as quintas e segundas-feiras são os dias mais críticos para a ocorrência de sinistros. O cenário reforça a necessidade de prevenção ativa e do uso de tecnologia para reduzir vulnerabilidades e criar um ambiente mais seguro para as operações logísticas.

Com capacidade para monitorar entre 60 e 80 veículos por base e 9 mil viagens por mês, a central da AXA oferece, ainda, suporte personalizado e eficiente. De imediato, a companhia espera uma sólida contribuição para a rentabilidade e controle operacional dos clientes, além de redução na sinistralidade, já que os dados coletados pelo sistema poderão ser base para insights estratégicos da otimização das operações logísticas. A iniciativa do AXA Torre 360 também inclui cursos para motoristas, funcionários de transportadores e corretores.

“Estamos diante de um novo paradigma no gerenciamento de riscos logísticos. A adoção de tecnologias e a análise de dados em tempo real permite reagir a incidentes de forma ainda mais ágil, oferecendo uma solução que combina proteção e prevenção para nossos clientes”, ressalta Maelaro.

A AXA já planeja expandir a central para novos segmentos, como Property, Equipamentos Agrícolas e Frota. Desde 2018, a companhia tem investido na ampliação de suas soluções em Gerenciamento de Riscos (GR) e consolidou-se como uma referência no setor ao adotar uma abordagem proativa e estratégica. De lá para cá, a companhia dobrou sua carteira de seguros de Transportes, crescimento impulsionado por iniciativas como a união entre as áreas de GR e de Subscrição, o que permite maior sinergia entre as equipes e garante uma análise de riscos mais precisa e eficaz, sempre de olho no resultado para o cliente.