Wiz Co atinge a marca histórica de R$ 1 bi em receita líquida

A Wiz Co (B3: WIZC3) divulga seus resultados consolidados de 2024, quando registrou diversos recordes nos indicadores. A Receita Líquida ex Comissões da empresa atingiu a marca de R$1 bilhão, montante 9,8% maior que o registrado em 2023. Já o EBITDA Consolidado Ajustado foi de R$686,0 milhões, crescimento de 18,3%.



Em 2024, o Lucro Líquido Ajustado do grupo foi de R$439,2 milhões, valor 19,2% maior que em 2023. Registou-se também o crescimento de 13,1% no Lucro Líquido da Controladora, que totalizou R$160,1 milhões.

No balanço da companhia, destaque para o acumulado do ano passado nos segmentos em que atua e nos quais tem se destacado no mercado. No de Seguros, foram alcançados R$559,9 milhões em receita, volume 19,4% maior que o registrado no ano anterior. Já nos segmentos de crédito e consórcios, a receita total foi de R$155,3 milhões, crescimento de 22,2%.



“O ano de 2024 teve muitas incertezas macroeconômicas, além de tensões geopolíticas. Ainda assim, a nossa sensação é de dever cumprido, já que registramos diversos recordes em diversas frentes, que reafirmam o compromisso com o crescimento consistente de nossos negócios”, diz o CEO da Wiz Co, Marcus Vinícius de Oliveira.



Ele complementa: “Evoluímos na geração de receita, fomos disciplinados com nossos custos e continuamos investindo em tecnologia proprietária, cientes de que este é o fio condutor que nos levará ao próximo patamar. Um exemplo é a plataforma tecnológica proprietária Wiz Pro, que tem sido utilizada nas rotinas de seis unidades do grupo e é composta por quatro módulos: vendas, gestão, operações e engajamento. A ferramenta que está em constante evolução e promove maior conectividade entre nossas operações e parceiros de negócios, é a grande protagonista de nossa estratégia de transformação digital. E assim continuará sendo em 2025”.



Contribuição das Unidades de Negócios nos resultados do grupo



Por meio das Unidades de Negócios (UN), a Wiz Co soube aproveitar as oportunidades que surgiram ao longo de 2024, resultando no crescimento da empresa. Juntas, somaram R$3,6 bilhões em prêmios emitidos, o que representa evolução de 26,2% em comparação com o registrado em 2023.



Inter Seguros emitiu R$317,1 milhões em prêmio de seguros durante o ano passado (+51,9% frente a 2023) – número que foi o melhor da história da UN. No período, ela atingiu 5,3 milhões de contratos ativos, o triplo do período anterior.



BRB Seguros somou R$764,6 milhões (+26,7%) em prêmio, com destaque para os produtos prestamista e residencial. A receita bruta da unidade teve um salto de 5,5% quando comparada a 2023.



Bmg Corretora totalizou R$980,0 milhões em prêmio emitido (+20,4%). Deste montante, destaque para o produto prestamista, que somou R$485,8 milhões.



Wiz Corporate também teve o melhor ano de sua história, graças a um portfólio diversificado, dedicado à bancassurance de atacado. O incremento foi de 35,5% em prêmio emitido, totalizando R$667,6 milhões.



Omni1 atingiu R$234,0 milhões em prêmio emitido (+32,7%), graças à implementação de campanhas comerciais, à oferta de assistências e à evolução na emissão de prêmios de todos os seus produtos.



A Promotiva, que atua com a oferta de crédito e consórcios por meio de correspondentes bancários (coban), teve crescimento de 22,2% na receita líquida, que somou R$155,3 milhões. Em 2024, a UN bateu recorde na produção líquida de crédito para pessoas físicas e de cartas de consórcios, que foram respectivamente de R$7,1 bilhões e R$2,3 bilhões, totalizando R$9,4 bilhões (+8,8%). Ressalte-se também o aumento de 21,2% na rede de distribuição da UN, que chegou a 782 cobans no final de 2024.



Wiz Concept somou R$92,2 milhões em Receita Líquida ex Comissões com EBITDA de R$10,6 milhões, 19,5% maior que 2023.



Outros marcos da Wiz Co em 2024



Wiz Co fechou 2024 com dívida líquida de R$445,6 milhões, montante R$162,9 milhões inferior que no final de 2023; comparando os períodos, a redução foi de 26,8%. “Isto deu-se graças à realização do pagamento de parcelas do Contas a Pagar de aquisições e reforça o compromisso da Wiz com a eficiência e otimização de recursos”, destaca Marcus Vinicius.



A corretora encerrou o ano com a maior emissão de prêmio de seguros e distribuição de crédito e consórcio de sua história de mais de meio século de atuação no mercado. No total, foram R$20,5 bilhões distribuídos ao longo dos 12 meses de 2024, 15,9% a mais que em 2023.



Por fim, destaque também para o Resultado de Participações registrado pela Wiz Controladora, que foi de R$161,0 milhões. O resultado é R$8,6 milhões superior ao apresentado no final de 2023 e representa crescimento de 36,2%.