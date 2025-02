Zurich lança nova edição da campanha “Vida Mais PME”

O ano de 2025 já começou agitado para a Zurich no que diz respeito ao seguro de Vida destinado a pequenas e médias empresas, o Zurich Vida PME. Além de dar o pontapé inicial na nova edição de sua campanha Vida Mais PME que se inicia no dia 1º de março, a companhia traz uma grande novidade no produto: agora, o seguro valerá para empresas com até 1.000 vidas, anteriormente, eram aceitas empresas com até 500 vidas.

A nova campanha da Zurich vai até o dia 31 de março e conta com inúmeras vantagens para os corretores. Além de maior rentabilidade, podendo chegar a R$1 mil por venda, eles também receberão bonificação extra de acordo com as características da apólice.

Já a ampliação da quantidade de vidas para aceitação vem na esteira das mudanças recentes feitas pela companhia no produto, a fim de torná-lo ainda mais competitivo e abrangente. A companhia já havia anunciado no segundo semestre de 2024 regras mais flexíveis para a aceitação de segurados sem Declaração Pessoal de Saúde (DPS), além de contar com taxas mais competitivas e maior flexibilidade na aceitação de funcionários em condições específicas, reduzindo as restrições para acolher os colaboradores das empresas.

“As alterações visam se adequar à realidade das empresas brasileiras, além de proporcionar maior flexibilidade e benefícios aos funcionários das empresas clientes, tornando o processo de adesão mais simples e acessível”, explica Rodrigo Barros, diretor executivo de Vida e Previdência da Zurich Seguros. “Com a campanha, queremos incentivar ainda mais que os corretores conheçam os benefícios do produto e ajudem a ampliar a proteção securitária nas empresas brasileiras”, completa.

De acordo com o Mapa de Empresas, disponibilizado pelo Governo Federal, o Brasil registrou até início de fevereiro cerca de 573 mil empresas de pequeno porte ativas. Uma boa oportunidade de negócios para os corretores.

A Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg) investigou a relação dos micros e pequenos empreendedores (MPEs) e corretores com os seguros voltados para esse segmento, que é responsável por cerca de 30% da produção de riqueza do país. A pesquisa identificou que a baixa percepção de risco e as limitações econômicas são os principais fatores que restringem a contratação de seguros, superando o desconhecimento sobre os produtos disponíveis.

Diante desse cenário, Marcio Benevides, diretor de Distribuição da Zurich Seguros, reafirma a importância de o corretor de seguros atuar como um verdadeiro consultor de riscos, identificando a necessidade do cliente e oferecendo a proteção ideal que ele precisa.

“As PMEs representam um grande potencial de negócios para diversos setores econômicos, sobretudo o mercado de seguros, e o corretor é fundamental para apresentar aos empreendedores como o seguro pode ajudar na manutenção da saúde da empresa”, aponta o executivo. “O seguro de Vida PME, principalmente, é importantíssimo para agregar valor aos benefícios oferecidos pelas empresas aos seus colaboradores, contribuindo na qualidade de vida dos trabalhadores e na atração e retenção de talentos”, pontua.

O Zurich Vida PME oferece diversos benefícios aos colaboradores das empresas, como indenizações por morte e invalidez; proteção para cônjuge e filhos dos colaboradores; cesta natalidade, que garante o fornecimento de um cartão alimentação ao beneficiário após o nascimento do(a) filho(a) para auxiliar na compra de itens de higiene e alimentação; entre outros.

Para trabalhar em diferentes nichos de atividades de empresas, desde comércio e serviço até siderurgia, existem quatro opções de capital segurado: Capital Global, Uniforme, Escalonado ou Múltiplo Salarial. “Uma das características mais marcantes do seguro oferecido pela Zurich é o fato de que ele se adequa ao perfil e às necessidades de empresas dos mais diversos ramos e dimensões”, diz Rodrigo.

Rodrigo destaca que o produto se diferencia ainda mais ao dar a acesso ao aplicativo LiveWell, que disponibiliza uma série de ferramentas para os cuidados com a saúde física e mental dos segurados. “Os usuários podem monitorar sinais de estresse e ansiedade pelo app, que também dá orientações sobre práticas saudáveis para uma vida equilibrada”, destaca. “Além disso, o app traz uma ampla variedade de conteúdos educacionais, incluindo artigos, vídeos e guias sobre técnicas de relaxamento, respiração e meditação”, finaliza o executivo.