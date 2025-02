Seguro Viagem: crescimento, desafios e competição acirrada

O mercado de seguro viagem tem mostrado um crescimento expressivo nos últimos anos, impulsionado pelo aumento das viagens nacionais e internacionais. Em 2024, o tráfego aéreo doméstico no Brasil cresceu 4,6%,

enquanto o tráfego internacional aumentou 13,6%. Esse crescimento reflete o aumento da demanda por segurança e proteção durante as viagens.



Apesar do crescimento, o mercado enfrenta desafios significativos. Reclamações comuns incluem dificuldades no reembolso de custos médicos, falta de clareza nas condições do contrato e dificuldade em encontrar prestadores de serviços médicos credenciados. Esses problemas geram insatisfação entre os viajantes e podem comprometer a experiência de viagem se não houver um planejamento adequado.

O seguro viagem oferece uma solução eficaz para esses desafios, cobrindo despesas médicas, hospitalares, bagagens perdidas, repatriação e muito mais. Com a pandemia, a demanda por seguro viagem aumentou

consideravelmente, com um crescimento de 299% desde 2020, e em 2022 já superou 63% a receita gerada na pré-pandemia. As seguradoras estão se adaptando, oferecendo coberturas específicas para Covid-19 e outras emergências.

Segundo empresa de pesquisa e inteligência de mercado Research and Markets, o mercado de seguro viagem mundial está em crescimento expressivo. Estima-se que o valor bruto dos prêmios emitidos no mercado global de seguro viagem atinja 47,1 bilhões de dólares até 2032, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 11,34% de 2023 a 2032. Em 2024, o mercado já deve alcançar 26,9 bilhões de dólares e espera-se que cresça para 55,05 bilhões de dólares até 2029.



A busca na internet por este tipo de seguro tem aumentado muito após a pandemia, e no Brasil, com picos de busca em Julho e Janeiro, atingiu o maior patamar em Janeiro de 2025, conforme dados do Google Trends.

No Brasil, as principais seguradoras e distribuidores de seguro viagem têm visto um aumento significativo em suas receitas. Em 2024, o mercado de seguro viagem no Brasil alcançou uma cifra histórica de R$ 965 milhões em prêmios, com um crescimento anual de 13,11%.

O desafio é crescer gerando resultado. Obviamente a pandemia em 2020 afugentou players importantes do mercado com sinistralidade acima de 176%, e já vemos um aumento importante de sinistralidade de quase 20 pontos percentuais entre 2023 e 2024, chegando a 75,61%, o maior índice desde o início da pandemia.



O mercado está aquecido e movimentado. Seguradoras nichadas e especializadas dando cobertura para grandes empresas de assistência viagem e que entram em diversos canais, sejam agências de viagem, cartões de crédito, comparadores de seguro viagem, assim como seguradoras tradicionais

que estão acelerando suas vendas pelo canal corretor, e seguradores não tradicionais mas que estão se posicionando como fortes competidores já mudando a foto do mercado. Então, vamos conhecer um pouco mais destes players e os principais movimentos?

A AIG Seguros, seguradora das principais bandeiras de cartão de crédito como Mastercard, Visa e American Express, e assume a liderança, mesmo perdendo share e decrescendo 8,14% comparado a 2024, também é a maior sinistralidade com 141% em 2024. Isto também se deve ao fato da Chubb, líder em 2023, que assegura contas como Azul linhas aéreas e GTA, ter decrescido 64% e caído para a 7a posição, além de também estar com uma sinistralidade estourada de 102%. A Porto Seguro, assume o 2o posto com um crescimento

impressionante de 20,86% e com uma das melhores sinistralidades do mercado com 35%, tendo como principais canais de distribuição os corretores de seguros e sua vertical Porto Bank com seu cartão de bandeira própria.



A Starr International vem demostrando crescimento importante com 46% em 2024

e saltando da 5a posição para a 3a posição, tendo também segundo seu website,

como principais canais agências de viagem, aeroportos, corretores e venda direta, e é a seguradora da Assist Card que

também está na LATAM, fechando em 2024 fecha com uma sinistralidade acima da média do mercado.

A Allianz mantem sua 4a posição com um crescimento de 14% e sinistralidade

abaixo da média do mercado.

A Generalli, teve um dos maiores crescimentos com 156% comparado a 2023 e

saltando da 11a posição para a 5a posição. É seguradora da Hero que vendeu mais de 1 milhão apólices de

seguro viagem em 2024. Também deve ter cuidado com sua sinistralidade que

superou 82% no ano.

A AXA, seguradora de canais como Coris Seguro Viagem, cresceu impressionantes 56%, mas também estando entre as 3 seguradoras de 2024 que superam 100% de sinistralidade. Outros destaques que chamam a atenção: A Sul América, que tem parceria com a Gol Linhas aéreas e Sicredi, tem divulgado muito também através de seus corretores as vantagens e diferenciais de vender o seguro viagem, e cresceu 32% e ganhou cota de mercado. Nesta mesma linha, a Tokio Marine com canais como Sicoob e também investindo em corretores conseguiu crescer 92% e saltar duas posições ocupando o 13º no ranking.



Uma seguradora para ficar de olho nos próximos anos e que com certeza ocupara o topo deste ranking entre os 5 primeiros e faço minhas apostas, é a Kovr Seguradora. Apesar de ainda ser a 16ª companhia no mercado, mais que dobrou de tamanho em 2024 e já anunciou investimentos importantes como a contratação de Álvaro Bolzan para o cargo de Head de Seguro Viagem. Ele foi Head de Seguros da Befly. Isso é relevante, pois a Befly tem como sócia o Banco Master, mesmo sócio da Seguradora Kovr e do hotel Fasano. A BeFly,

anteriormente conhecida como Belvitur, tem se destacado pelo seu crescimento exponencial através de aquisições estratégicas. Em um período de 30 meses, a empresa adquiriu um total de 36 empresas, o que permitiu multiplicar seu faturamento anual de R$ 400 milhões para uma previsão de R$

10 bilhões em 2023. Este crescimento foi possível graças à visão estratégica do CEO Marcelo Cohen. Começou com a Belvitur e também empresas como a STB. Assim, eles só estão começando.

O ano de 2025 promete ser repleto de oportunidades para viagens, com um total de 13 feriados nacionais. Desses, nove caem em dias úteis, o que proporciona mais chances de aproveitar folgas prolongadas para explorar destinos turístico. E pelo que parece o mercado continuará crescendo, com desafio claro de disputar a atenção do consumidor final e gerar rentabilidade. E você, está aproveitando estas oportunidades, seja para gerar uma nova renda, melhorar o portfólio da seguradora ou corretora, ou mesmo conhecer novos

lugares de forma segura?

*Raphael Bauer de Lima