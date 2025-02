O Seguro PASI inicia um novo ciclo sob a liderança da executiva Fabiana Resende, que assumiu a presidência da empresa no início de 2025. A transição marca um momento estratégico para a companhia, consolidando sua trajetória de inovação e inclusão no mercado de seguros.

O anúncio oficial da sucessão foi feito durante a celebração dos 35 anos do PASI, realizada em dezembro de 2024, quando Alaor Silva Junior, fundador da empresa, passou oficialmente o comando para a filha, Fabiana Resende. Alaor seguirá atuando no Conselho de Administração, ao lado de sua esposa, Mariângela Marrocos.

“Fabiana representa a nova geração de lideranças que alia inovação, inclusão e um olhar atento às necessidades do setor. Tenho plena confiança no futuro do PASI sob sua direção”, destacou Alaor Silva Junior.

Com duas décadas de atuação no PASI, Fabiana Resende acumulou uma experiência sólida dentro da empresa. Formada em Administração de Empresas pelo Ibmec, com ênfase em Finanças, iniciou sua trajetória profissional no mercado de capitais antes de assumir posições estratégicas no PASI, passando pelos cargos de gerente de Marketing, diretora-Executiva e vice-presidente.

A liderança da executiva tem sido decisiva para a modernização e expansão da companhia, com projetos que incluem a ampliação de parcerias estratégicas, a digitalização de processos e o desenvolvimento de soluções inovadoras para os clientes. Sua atuação combina expertise técnica e sensibilidade, características que alinham inovação e impacto social – valores que definem o legado do PASI.

Além disso, Fabiana é a primeira mulher de Minas Gerais a integrar a Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP), onde atua em duas cátedras (ESG e Seguros Inclusivos). Em 2020, foi convidada para ser uma das coautoras do livro “Mulheres no Seguro”, quando teve a oportunidade de compartilhar sua história. Foi convidada a contar seu case de sucesso também na segunda edição do livro, que será lançado em 2025.

Ao assumir a presidência do PASI, a executiva reforça seu compromisso em fortalecer o DNA inovador da empresa e ampliar a atuação da companhia no setor. “Assumo esse cargo com muita honra. O PASI não é apenas um negócio, é uma missão que transcende o mercado de seguros. Estamos prontos para um PASI renovado, mais forte e disruptivo, sempre fiel ao compromisso de oferecer soluções acessíveis e inclusivas a milhares de segurados em todo o Brasil”, afirma.

O Seguro PASI, fundado em 1989, é pioneiro em seguros inclusivos, garantindo proteção a trabalhadores em situações de vulnerabilidade. Sob a nova gestão, a empresa seguirá sua trajetória de crescimento, apostando na inovação e na transformação digital para ampliar o acesso à