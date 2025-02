Austral é classificada no segmento S1 pela Susep

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) enquadrou a Austral Seguradora na categoria S1, uma classificação que varia de acordo com o porte e a complexidade das operações das empresas supervisionadas. Desta forma, Austral Seguradora e Austral Resseguradora se juntam a um seleto grupo com outros seis grupos do setor.

Em vigor no Brasil desde 2020, prática recomendada pela Associação Internacional dos Supervisores de Seguros (IAIS) e implementada pela Susep, esta classificação estabelece quatro segmentos – S1, S2, S3 e S4, a partir do perfil de risco e volume de prêmios e reservas técnicas.

A Austral, anteriormente enquadrada no nível S2, agora está no patamar mais alto do sistema de qualificação do órgão regulador, e as empresas nesta categoria são aquelas com maior importância sistêmica para o mercado e a economia do país. A mudança, que passa a valer neste ano, reflete a maturidade e a sólida estrutura de governança das companhias.

“O enquadramento da Austral na categoria S1 é uma marca de crescimento sustentável. A companhia está comprometida com o desenvolvimento do mercado, trabalhando com responsabilidade e transparência na alocação de capital, alto nível de subscrição de riscos e geração de caixa e reservas, a fim de trazer mais confiança e segurança aos clientes, parceiros e investidores”, afirma o diretor de riscos, compliance e gestão de dados do grupo Austral, Rodolfo Rodriguez.

A classificação do órgão regulador se soma aos ratings conquistados pela Austral Seguradora e Austral Resseguradora: em setembro, por exemplo, a agência global de avaliação de riscos AM Best, especializada no setor de seguros, manteve o índice de Força Financeira em A- (Excelente) e os ICRs de Longo Prazo em “A-” (Excelente) para Austral Seguradora e Resseguradora. Já a agência de rating S&P Global reafirmou as credenciais de crédito das duas empresas em brAAA/estável, o nível mais elevado na escala nacional.

A nova classificação S1 tem impacto direto no planejamento estratégico da empresa, que oferece soluções para a continuidade dos negócios de seus clientes em qualquer situação ou cenário econômico.

“Fizemos as adaptações necessárias para a mudança de categoria. Verificamos todo o arcabouço regulatório da Susep e já tínhamos uma preparação interna devido ao rating internacional, que exigia da empresa uma estrutura de gestão de risco bastante madura”, conta Luiza Duarte, gerente de Governança, Riscos e Compliance.

A partir dos desdobramentos da crise de 2008, a Associação Internacional dos Supervisores de Seguros (IAIS) estabeleceu regras mais rígidas para o setor, e as agências reguladoras tiveram que se adaptar. A segmentação do mercado de seguros se assemelha ao que o Banco Central estabelece para as instituições financeiras. Assim, a Austral Seguradora e a Austral Resseguradora se enquadram na mesma categoria de grupos como Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil.