Allianz Travel firma parceria para aluguel de malas de viagem

A Allianz Travel, marca de seguro viagem da Allianz Partners, anuncia parceria com a Rent a Bag, empresa de locação de malas. O benefício é válido para segurados das apólices comercializadas no website da companhia por parceiros e corretores de seguros. Os clientes agora contam com 20% de desconto na locação de malas de viagem, além de 10% na venda bagagens específicas como de transporte de vinhos.

“Nosso objetivo é criar valor em cada etapa da experiência do cliente. A locação de malas é um serviço que agrega comodidade e economia, especialmente em situações em que alugar é mais vantajoso do que adquirir um produto novo”, destaca Gabriel Nascimento, Gerente de Produto e Inovação da Allianz Travel Brasil.

Com a parceria, os segurados terão acesso a condições diferenciadas para locação e aquisição de malas de viagem e acessórios:

20% de desconto na locação de malas de viagem e malas específicas para transporte de vinhos com a utilização do cupom bagallianz 10% de desconto na compra de malas de vinho, novas ou seminovas, e no acessório “Wbag” (espuma interna para transporte de vinhos) com a utilização do cupom wineallianz

Os descontos estão disponíveis tanto para viagens nacionais quanto internacionais, com malas que atendem às especificações das companhias aéreas ao redor do mundo.

Soluções em caso de extravios ou avaria

Em caso de situações adversas relacionados ao aluguel das malas, haverá três processos distintos: