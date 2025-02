HDI Seguros S.A. e HDI Global Seguros S.A. unem forças no Brasil

A HDI Seguros S.A. e a HDI Global Seguros S.A. (HDI Global Brasil), ambas do grupo segurador alemão Talanx, unem forças no Brasil.

Após o closing, todas as atividades serão consolidadas na HDI Seguros S.A., empresa do Grupo HDI. Por meio deste movimento, a Talanx reforçará sua posição no mercado P&C e atingirá um total de prêmios brutos emitidos de cerca de R$15 bilhões no Brasil.

Sob a liderança de Guillermo León, a HDI Global Brasil cresceu com sucesso em Grandes Riscos, tornando-se um dos players mais relevantes do país neste segmento. Os clientes internacionais inscritos nos Programas Internacionais da HDI Global SE podem esperar o mesmo alto nível de serviço das mesmas equipes dedicadas, agora sob a gestão da HDI Seguros S.A.. Eduardo Dal Ri liderará a organização combinada no Brasil. Guillermo León se tornará membro do Conselho de Administração da HDI Global Brasil, apoiando durante a integração das empresas.

Nesse mesmo período, a HDI Seguros não só se tornou uma seguradora líder no segmento do varejo, mas também se tornou um player relevante no mercado de P&C, especialmente através da aquisição da Liberty Seguros e da Sompo Consumer (divisão de varejo da Sompo).



“Ao combinar os pontos fortes da HDI Seguros e HDI Global Brasil, aumentaremos ainda mais nossa proximidade com o mercado”, afirma Eduardo Dal Ri, CEO da HDI Seguros S.A.

Com um portfólio consolidado, a empresa oferecerá aos seus clientes e corretores no Brasil todos os serviços de uma única estrutura, combinando uma melhor experiência com serviços simplificados, mantendo e alavancando a expertise da subscrição de ambas as empresas.

“Essa consolidação simplifica nossos serviços e aumenta nossa capacidade de distribuição, ao mesmo tempo em que aproveita a experiência combinada de ambas as equipes para o benefício de nossos clientes e parceiros de distribuição”, continua Eduardo Dal Ri. “Gostaria de agradecer a Guillermo por sua liderança bem-sucedida da HDI Global Brasil. Graças à base sólida que ele e sua equipe construíram na última década, continuaremos a construção da nossa presença sólida nos segmentos P&C com foco em Negócios Corporativos“.

O fechamento da transação está previsto para ocorrer em 1º de Abril.