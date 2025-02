Em 2024, comissionamento da Porto ao corretor cresceu 15%

EXCLUSIVO – A Porto divulgou hoje os resultados das suas quatro verticais em 2024. A unidade Porto Seguro ainda é a que apresenta o maior Lucro Líquido , com R$ 412 milhões em 2024 , crescimento de 7% em relação a 2023. As receitas avançaram em dois dígitos, atingindo R$ 10 bilhões no quarto trimestre (+14% vs. 4T23) e R$ 37 bilhões no acumulado do ano (+13% vs. 2023). Esses números, associados à marca de 18 milhões de clientes alcançados, são exemplos que reforçam a consistência desse caminho.

A Porto diminuiu a participação da Porto Seguro nos resultados da holding, apesar da vertical de seguros ser a maior participação. “Nós estamos vendo os quatro segmentos de negócios (Seguro, Saúde, Bank e Serviços) apresentando crescimento. Estamos inseridos em um ambiente macroeconomico e politico volátil e é possível que tenhamos um mercado menos pujante em uma vertical e melhor em outra. Isso é um benefícios para todos os interessados no sistema Porto, porque nossos corretores e acionistas podem encontrar resultados em outra vertical. O corretor já entendeu o benefício desta distribuição e ele já trabalha com a diversificação de portfólio”, afirma Paulo Kakinoff, CEO da Porto.

Ele acrescenta: “o volume de comissionamento ao corretor cresceu quase 15% no ano de 2024, fazendo com que os corretores cresçam conosco, levando a relação de ganha-ganha para todas as pontas. Dificilmente se encontrará negócios com tamanho resultado, em um segmento com custo de capital tão alto”.

No último trimestre, o lucro líquido, excluindo efeitos extraordinários, foi de R$ 710 milhões (+3% vs. 4T23) e um ROAE de 20%. No acumulado do ano, o lucro líquido, desconsiderando os efeitos extraordinários, chegou a R$ 2,7 bilhões (+18% vs. 2023). Vale ressaltar que, tanto no trimestre quanto no ano, a rentabilidade sobre o patrimônio foi superior a 20% em todas as unidades de negócios (Seguros, Saúde, Bank e Serviços).

A receita das aplicações financeiras (excluindo Previdência, ALM – Asset and Liability Management – de carteiras e rolagem de títulos) foi de R$ 347 milhões no 4T24, alcançando uma rentabilidade equivalente a 90% do CDI, impactada pelo desempenho das alocações em ações e em pré-fixados. O resultado financeiro líquido foi de R$ 272 milhões no trimestre.

O compromisso com eficiência e sustentabilidade financeira também se manteve firme ao longo de 2024. O índice de eficiência operacional, que leva em consideração a soma das Despesas Administrativas em relação à Receita Total, reduziu tanto no trimestre (11,2%, -0,6 p.p.) quanto no ano (11,4%, -0,4 p.p.), refletindo ganhos de produtividade.

Entre os destaques operacionais, a Porto registrou 80 milhões de interações e atendimentos digitais no quarto trimestre do ano e atingiu a marca de 3,8 milhões de usuários no App. Além disso, cerca de 57% dos acionamentos para serviços de carro ou residência do período foram feitos por meio do App Porto e do WhatsApp.

Porto Seguro: as receitas da unidade de seguros expandiram 4% no quarto trimestre em comparação com o mesmo período de 2023, com destaques para os segmentos Patrimonial (+14%) e Vida (+10%). No Auto, os prêmios cresceram 2% e a frota segurada aumentou 1%. O Índice Combinado atingiu 89%, em linha com a estratégia de preservação das margens operacionais.

Saúde: a Porto Saúde apresentou crescimento de 24% no número de vidas do Seguro Saúde, atingindo 675 mil beneficiários, e de 27% no Odonto, alcançando 995 mil pessoas, o que contribuiu para o aumento de 37% nas receitas da unidade de negócio. O Índice Combinado do trimestre foi de 89%, apresentando uma melhora de 4 p.p. O lucro obtido no período foi de R$ 139 milhões (+109% vs. 4T23).

Bank: a receita do Porto Bank avançou 21% no 4T24 vs. 4T23, com crescimento em todas as linhas de produtos: Consórcio (+35%), Capitalização (+21%), Riscos Financeiros (+16%) e Cartão, Financiamento e Empréstimos (+15%). A inadimplência das operações de crédito acima de 90 dias recuou para 5,2%, uma melhora de 1,2 p.p. frente ao 3T24 e abaixo da média de mercado, refletindo a evolução da qualidade do crédito. Esse desempenho resultou em um crescimento de 53% no lucro líquido anual, totalizando R$ 632 milhões em 2024.

Serviço: a Porto Serviço registrou R$ 641 milhões em receita e realizou 1,4 milhão de atendimentos no quatro trimestre, com destaque para o crescimento das vendas ao consumidor final (+62% vs. 4T23) e parcerias estratégicas (+25% vs. 4T23), que somadas já representam 27% do faturamento do 4T24.

Sobre o seguro auto, Kakinoff disse que a Porto se antecipou ao mercado com estabelecimento do prêmio do seguro no patamar adequado. “Pelo comportamento do mercado de forma geral, isso indica que o patamar que trouxemos do terceiro para o quarto trimestre em termos de prêmios foi correta, dada a convergência da indústria, considerando as variáveis de natureza volátil. Não vemos movimento de grande variação no curto prazo nos valores do prêmio”.

“Temos um posicionamento bem definido, desde Azul por assinatura, Itaú, Mitsui e Porto, sendo a Azul a mais competitiva. Não vemos necessidade de mais marcas, com mais espaço no mercado para estas quatro. Ainda há oportunidade para deixar esta diferenciação ainda mais clara, em prêmio e serviços ainda este ano”, antecipou Kakinoff.

Segundo informações Domingos Falavina – Diretor de RI, M&A e Planejamento Estratégico na Porto, não há indicações de que em 2025 haverá variação nos valores dos prêmios do seguro de automóveis, apesar de serem muitas variáveis envolvidas.

“A vida no dia a dia não é pautada no preço da ação da Porto, mas no serviço, no atnedimento ao cliente, nos produtos oferecidos e no atendimento ao corretor. O aumento do valor da ação é uma consequência”, afirmou Celso Damadi – VP Financeiro, Controladoria, Investimento e Planejamento na Porto.

Outro marco importante foi a comemoração dos 20 anos da entrada da Porto na Bolsa de Valores brasileira, além da inclusão recente no índice Ibovespa, refletindo a trajetória de crescimento da companhia. Os resultados de 2024 reforçam a confiança no caminho que a Porto está trilhando e nas conexões fortes e verdadeiras que cultiva com Clientes, Colaboradores, Corretores, Fornecedores, Prestadores de Serviço e Investidores. “São milhares de pessoas que nos dão o privilégio de estar com elas todos os dias. Seguimos nos aperfeiçoando para honrar este compromisso, elevando o setor e impactando a sociedade, sempre com o propósito de sermos cada vez mais um porto seguro para as pessoas e para os seus sonhos”, explica Paulo Kakinoff, CEO da Porto.

*com informações da Assessoria de Imprensa