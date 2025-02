A ZF, empresa global de tecnologia que fornece produtos e sistemas de mobilidade avançada para carros de passeio, veículos comerciais e tecnologia industrial, e a Goodyear, fabricante global de pneus para aviação, automóveis, vans, picapes, SUVs, caminhões e ônibus, anunciaram ontem uma parceria estratégica que reúne soluções avançadas de Gerenciamento de Frotas, especificamente para o monitoramento de pneus de alto desempenho que equipam veículos comerciais e implementos rodoviários multimarcas. Para isso, a ZF disponibilizou o SCALAR EVO Pulse, uma tecnologia capaz de reunir dados sobre operações de transporte de forma ininterrupta e enviá los em tempo real ao Goodyear Mobility Cloud, um portal de informações que funcionará 24 horas por dia, sete dias por semana, de onde partirão alertas aos frotistas.

“A parceria que estreia entre a ZF e a Goodyear no Brasil une a experiência automotiva e digital de duas das maiores empresas em seus setores, gerando valor aos frotistas em segurança e rentabilidade”, diz Maurício Paguaga, gerente sênior da Linha de Negócios de Soluções Digitais e Industriais da ZF Aftermarket. A robusta engenharia automotiva da ZF, aliada ao amplo conhecimento sobre o universo dos pneus por parte da Goodyear, garantem uma oferta totalmente integrada e voltada à necessidade dos clientes frotistas”, completa o executivo.

“Temos clientes que conversam com as suas seguradoras e passam a ter benefícios de acordo com os equipamentos que são utilizados. É muito importante levar em consideração o que é feito com os dados que o equipamento traz, como o controle de estabilidade do freio eletrônico. Com eles é possível ao frotista melhorar a segurança da sua frota e apresentar à sua seguradora”, acrescenta Paguaga.

Além do TPMS – Tire Pressure Monitoring System – Sistema de Monitoramento da Pressão dos Pneus em tempo real, a parceria inclui geolocalização dos veículos e hodômetro. Para tornar isso possível, são instalados sensores de TPMS no veículo e os dados são coletados e transmitidos pelo SCALAR EVO Pulse para o serviço de monitoramento, Goodyear TPMS PLUS. Adicionalmente, caso o cliente possua o sistema de freios EBS, um enorme conjunto de dados incluindo, alertas de frenagem, controle de estabilidade, carga total, saúde do implemento dentre outras, também podem ser processadas por meio da plataforma de orquestração SCALAR da ZF.

Conjuntamente as empresas testaram a solução em operação e os resultados mostraram um aumento de performance de quilometragem dos pneus de, em média em 13%, além de outros ganhos indiretos. O monitoramento remoto das condições dos pneus em caminhões e carretas oferece uma série de vantagens, desde o aumento de sua vida útil, prevenção de acidentes, redução no custo total das operações de transporte por meio da economia de combustível, com consequente redução nas emissões de CO2. A geolocalização, por sua vez, trará mais segurança para as operações.

Diferenciais de mercado

De acordo com Maurício Paguaga, o pacote de soluções idealizado entre as duas empresas, e que será oferecido pela Goodyear ao mercado, traz uma série de diferenciais para o segmento no Brasil. A começar pelo gerenciamento ativo da Goodyear, que monitorará em tempo real os alertas e estabelecerá contato com o frotista sempre que alguma ação for necessária.

Outra vantagem está relacionada à vida útil dos componentes empregados na solução. Os sensores da ZF, por exemplo, possuem vida útil mínima de seis anos, pois são desenvolvidos com material blindado, resistente a intempéries. “A ZF possui um know-how de engenharia automotiva de mais de um século de atuação. Trazemos esse conhecimento técnico e de qualidade para nossos produtos, o que significa que eles são idealizados e desenvolvidos de acordo com as rigorosas necessidades de aplicações automotivas”, diz Maurício Paguaga.

Um diferencial está na independência de marcas, modelos e tecnologias já existentes no veículo, podendo ser aplicado a diversas configurações e combinações de cavalo mecânico e carreta. Outro benefício para o frotista está na bateria interna instalada no equipamento da ZF, que possibilita que as informações continuem sendo enviadas ao portal Goodyear Mobility Cloud por longos períodos, mesmo que o cavalo mecânico esteja desengatado da carreta.

“A Goodyear realizou pesquisas no Brasil para validar o impacto da tecnologia e da agenda preventiva e corretiva na performance dos pneus, com isso, encontramos uma média de 13% de aumento de performance de quilometragem nos pneus do teste de tais pesquisas, além de garantir que os pneus rodaram com a pressão e temperatura corretas, impactando positivamente na preservação da carcaça e, consequentemente, aumentando a vida do pneu também após o processo de recapagem”, afirma Fernanda Baré, Gerente Sênior de Serviços & Soluções da Goodyear do Brasil. “Observando a necessidade dos clientes, a Goodyear e a ZF elaboraram esta proposta de valor – Goodyear TPMS PLUS, que permite aos clientes o ganho financeiro e demais benefícios indiretos. Além disso, a solução reforça o compromisso com a sustentabilidade, tema cada vez mais central nas operações logísticas modernas”, finaliza a executiva.

*com informações da assessoria de imprensa