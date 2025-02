Todo mundo sabe que bebida e volante não combinam, mas, infelizmente, tem quem se descuide na época do Carnaval. Para reforçar seu compromisso com um trânsito mais seguro, a Justos, seguradora que recompensa motoristas conscientes, lança a ação especial “Quanto menos álcool, mais álcool”. A iniciativa propõe uma troca: substituir as bebidas alcoólicas pela versão sem álcool e, com isso, ganhar pontos que podem ser convertidos em combustível.

A campanha acontece no Sala Bar, um dos bares mais movimentados de Pinheiros, região que recebe alguns dos maiores bloquinhos de rua de São Paulo. No dia 01 de março de 2025, os 50 primeiros clientes da Justos que pedirem um drink sem álcool no local levarão o drink de graça e ainda ganharão 42.000 pontos Justos, que poderão ser utilizados para resgate em postos de gasolina parceiros, a serem creditados pela Justos até o dia 15 de março.

Como funciona?

Os 50 primeiros clientes que forem ao Sala Bar e pedirem um drink sem álcool ganharão um drink gratuito + 42.000 pontos Justos.

Para resgatar os pontos, o cliente deve apresentar o app da Justos com a tela aberta na página “home” e ter um cadastro ativo. O pessoal do bar anotará o CPF para que os pontos sejam depositados até o dia 15/03/2025.

E para quem ainda não é cliente Justos?

‘A Justos também quer incentivar mais pessoas a dirigirem com segurança. Por isso, quem ainda não é cliente e consumir um drink sem álcool no Sala Bar receberá um porta-copos com um cupom promocional no valor equivalente a R$100 em pontos para serem utilizados no aplicativo da Justos.

Para resgatar os pontos, o cliente deverá: