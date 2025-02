Setores de seguro e franquia são pauta de debate em Brasília

Nesta quinta-feira, dia 13, acontece o evento “Alavancas de crescimento econômico: perspectivas e diálogos entre os setores de seguros e franquias”, na sede do jornal Correio Braziliense, em Brasília. O fórum reunirá representantes do Judiciário, governo, órgãos reguladores e do mercado para um diálogo aberto sobre formas de impulsionar um ambiente de negócios mais seguro, competitivo e inovador nos setores de seguros e franquias que, juntos, representam 10% do PIB brasileiro.

A palestra de abertura será às 9h40 com as presenças do Ministro Gilmar Mendes; do Superintendente da Susep, Alessandro Octaviani; e do Secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello. Na sequência, às 10h30, a CEO da Prudential do Brasil, Patricia Freitas, participará do painel “Diálogo setorial, seguros, franquia e colaboração para inovar e ampliar o mercado” ao lado do presidente da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), Dyogo Oliveira; do presidente da Associação Brasileira de Franchising (ABF), Tom Moreira Leite; e do Secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços, Uallace Moreira Lima.

Com apoio institucional da CNseg, o evento será transmitido ao vivo e reafirma a importância de um debate entre os principais atores do ecossistema jurídico, regulatório e econômico.