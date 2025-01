‘Floresta Mapfre’ vai compensar emissões de carbono

Em linha com os objetivos globais de sua estratégia de sustentabilidade, que prevê a neutralidade em carbono de todas as suas operações até 2030, a Mapfre, companhia global do mercado segurador e financeiro, firmou uma parceria com a Reservas Votorantim (RV) para lançar o projeto ‘Floresta Mapfre’. Com duração de quatro anos, a iniciativa vai compensar 5,1 mil toneladas de carbono com a restauração florestal de uma área de 29,42 hectares da Mata Atlântica, o equivalente a 30 campos de futebol, assegurando a neutralização local das emissões da companhia até 2028.

O local escolhido para a realização do projeto foi o Parque Estadual Carlos Botelho, uma unidade de conservação de proteção integral com mais de 37 mil hectares distribuídos pelos municípios de Capão Bonito, São Miguel Arcanjo e Sete Barras, no interior do estado de São Paulo. A região é considerada um dos mais importantes refúgios da vida selvagem no Sudeste do país. Ao todo, serão plantadas no local mais de 42 mil mudas de árvores nativas para o sequestro de carbono.

Na avaliação do CEO da Mapfre no Brasil, Felipe Nascimento, a ação materializa o compromisso da companhia com a sustentabilidade.

“Sabemos que a mitigação das mudanças climáticas é um desafio global e, como empresa, queremos ser parte da solução. Com nossa proposta, vamos contribuir ativamente para a redução das emissões de carbono, para a proteção da fauna e flora e para o fortalecimento das comunidades que dependem dessas florestas. Este empreendimento não é apenas sobre compensar carbono, mas sobre criar um legado de biodiversidade e um compromisso real com o futuro do Brasil”, explica o executivo.

Com ações concretas, como o reflorestamento da Mata Atlântica e a contribuição para a proteção da biodiversidade, esta iniciativa reforça a importância de uma abordagem sustentável e integrada para enfrentar os desafios climáticos globais. Assim, a empresa busca não apenas reafirmar seu papel como uma instituição responsável, mas também inspirar outras organizações a assumirem responsabilidades similares, construindo um futuro mais equilibrado e sustentável para o planeta.

LM