Unimed comercializa planos de saúde para 115 mil beneficiários em menos de 24 horas

O Dia Imperdível Unimed comercializou, em um único dia, planos de saúde para novos 115 mil beneficiários. Esse número é 17% maior do que o registrado na edição de 2023 da campanha, tornando a edição deste ano a maior ação comercial do Sistema Unimed, em mais de 56 anos de existência da marca.

O número de cooperativas Unimed participantes também aumentou em relação ao do ano passado; ao todo, 110 ofereceram planos de saúde com condições especiais diretamente para beneficiários (planos individuais) ou para empresas (planos coletivos). As vantagens incluíram descontos, isenção de carências e benefícios adicionais oferecidos por meio de parceria com a Unimed Aeromédica, Seguros Unimed e Produtos e Serviços da Unimed do Brasil, confederação que liderou a campanha nacional e representa institucionalmente as 340 cooperativas e empresas da marca.

O presidente da Unimed do Brasil, Omar Abujamra Junior, analisa que o sucesso da ação reflete o reconhecimento da qualidade dos serviços prestados pela Unimed, líder de mercado com 20,5 milhões de beneficiários de planos de saúde e odontológicos. “Os resultados do Dia Imperdível recompensam nossos esforços para viabilizar o acesso a serviços de saúde a um número cada vez maior de pessoas”, destaca.

O desempenho da campanha deve contribuir para a tendência de crescimento de clientes do setor nos últimos meses. O número de beneficiários de planos de saúde ultrapassou 51,4 milhões e o de planos exclusivamente odontológicos chegou a 34 milhões em setembro de 2024, dado mais recente divulgado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).