Gerente atuarial está entre os cargos em alta para 2025

Diretor financeiro, especialista em dados e gerente agrícola: o que esses cargos têm em comum? Todos incluem automação de processos e entrega de resultados com o menor custo possível como aspectos fundamentais em suas rotinas. Esses atributos serão os mais demandados pelas empresas na contratação de profissionais em 2025. É o que mostra o levantamento anual realizado pelo PageGroup, especializado em recrutamento especializado de profissionais de diversos níveis.



O material, produzido pelos consultores da Page Executive, Michael Page, Page Interim, Page Outsourcing, traz as profissões com maior possibilidade de demanda a partir de análises de mercado e tendências de contratações das empresas para o próximo ano. Os cargos considerados nessa lista contemplam a alta liderança, média e alta gerência, níveis técnicos e de suporte à gestão, além de terceiros e temporários.



“Notamos que para 2025 as empresas tendem a investir na contratação de profissionais que sejam capazes de implementar estratégias para automatizar processos trazendo ganhos de produtividade e redução de despesas, melhorando o desempenho operacional e gerando os resultados esperados. Resiliência e adaptabilidade serão habilidades cada vez mais procuradas, especialmente nas posições de suporte à gestão e à alta liderança, analisa Lucas Toledo, diretor executivo da Michael Page no Brasil.



Para chegar a essa lista, o PageGroup consulta permanentemente empresas de todos os portes (pequena, média e grande) em 12 setores de todo o Brasil. A partir dessa conversa e do entendimento das reais necessidades de contratação, os consultores consolidam essas informações e produzem a relação final dos cargos com maior possibilidade de demanda das empresas.

Confira a lista



Seguros



Cargo: Gerente Atuarial

O que faz: responsável por liderar a equipe atuarial dentro de uma companhia de seguros, sendo essencial para a precificação de produtos, gerenciamento de risco e cálculo de reservas técnicas. O profissional avalia dados estatísticos e financeiros para determinar a probabilidade e os custos de eventos segurados, como sinistros e acidentes. Também atua na formulação de estratégias de mitigação de risco e otimização de carteiras de seguros. Além disso, o gerente atuarial tem um papel importante em colaborar com áreas como finanças, subscrição e desenvolvimento de produtos, garantindo que as decisões sejam baseadas em cálculos precisos e previsões confiáveis. A conformidade com as regulamentações do setor e a implementação de novas metodologias atuariais também são partes críticas da função.

Perfil da vaga: profundo conhecimento em matemática atuarial, estatística e finanças. Familiaridade com ferramentas de modelagem de risco e previsão é indispensável. O profissional precisa ser detalhista e altamente analítico, com forte capacidade de solucionar problemas complexos. Além disso, é fundamental que possua conhecimento sobre a legislação e regulamentações do setor de seguros. Habilidades de liderança e comunicação eficaz para trabalhar em equipe e alinhar estratégias com outras áreas da empresa também são essenciais. O inglês avançado é frequentemente exigido, especialmente em companhias que atuam em mercados internacionais.

Salário: R$ 18,7 mil a R$ 31,2 mil (Remuneração Fixa) + R$ 37,5 mil (Bônus Anual) – Remuneração anual R$ 125,1 mil

Motivo para alta em 2025: espera-se um aumento na demanda por gerentes atuariais em 2025, à medida que as seguradoras buscam formas mais avançadas de gestão de risco e precificação, além de enfrentarem novas regulamentações. A digitalização do setor, com a utilização de big data e inteligência artificial para análise atuarial, também impulsionará a necessidade de profissionais com habilidades técnicas sofisticadas e capacidade de adaptação às novas tecnologias.