CQCS Insurtech & Inovação: a certeza do mundo exponencial

EXCLUSIVO – Em números e em conteúdo, a criatura ultrapassou o criador. Essa é uma das certezas de Gustavo Doria, CEO do CQCS e idealizador do evento brasileiro de insurtechs e inovação. Em dois dias, o evento já aponta como o maior realizado para a América Latina. Na abertura, Doria ressaltou o poder da Inteligência Artificial aliada à Inteligência Humana, tema que permeou as discussões em 48 paineis. O evento contou com muitas homenagens, realizadas em parceria com Pedro London, CEO do evento.

A Inteligência Artificial pode levar o mercado de seguros a crescer de 800 a 1200% até o final de 2030. Esta estimativa é de Amin Toufani, CEO da TLabs, uma empresa do Vale do Silício. “Deste total, 80% deve ser dirigido por empresas que não são do mercado”, previu Toufani.

Para ele, nos próximos seis anos veremos mudanças tecnológicas equivalentes aos últimos 60 anos. “O futuro pertence aos supertimes que fazem a disrupção , usando a tecnologia para produzir ainda mais . A tendência exponencial para a maioria das empresas é ter muito sucesso, até criar uma tragédia”, sentenciou.

Antes dele, o superitendente da Susep, Alessandro Octaviani falou sobre o desempenho do mercado e as iniciativas legislativas para fazer o mercado crescer. “A primeira lei foi a de Contrato de Seguro, que cumpre função na reformatação normativa para trazer confiança ao produto que está sendo comprado. A função da lei do contrato de seguro é para que segurado saiba, em comportamento de boa fé objetiva, que seu comportamento traz responsabilidade. Quando eles compram algo que foi anunciado, irão receber exatamente aquilo”, pontuou.

A segunda lei diz respeito à atuação das associações de proteção veicular. “Se elas fazem atividade econômica é preciso ser regulada, fiscalizada, tributada. Há estimativas de que existem três mil associações de proteção veicular, que terão que se agrupar em S.A.s de administração patrimonial. Isso deve diminuir a quantidade de empresas, mas garantindo que a concorrência seja leal, com tributação”.

Jorge Nasser, Presidente da Bradesco Vida e Previdência e da Bradesco Capitalização, que abriu o evento abordando os benefícios e os cuidados com a Inteligência Artificial, também participou do painel “A Tecnologia e os Seguros de Vida e Previdência – Para onde estamos indo?”. O executivo falou sobre como o digital e o analógico se complementam na oferta de soluções para os clientes e reforçou a tecnologia, que não substitui o contato humano, como aliada do corretor.

Várias empresas participaram de paineis espalhados por seis salas com programação simultânea. Cerca de três mil pessoas passaram pelo Centro de Eventos Pro-Magno, participando das plenárias e da feira que reuniu mais de 40 expositores, além de espaço para adoção de pets e palco para pitchs de novas empresas.

Rodrigo Garcia, da Suyana, e Tim Macosh falaram sobre as mudanças climáticas e as perdas seguradas. O gap de proteção é um problema global e os seguros paramétricos foram apresentados como uma solução para seguros sociais.

Caribou Honig, fundador da Supervirens, apresentou um painel sobre o fim das insurtechs. Ele falou sobre temas que se concretizaram, como a adoção de API’s, novas fontes de dados e sobre coisa que não viraram, como os seguros paramétricos. “A distribuição digital se consolidou como uma força, tanto para os corretores tradicionais quanto para os digitais. Mas o mundo mudou e todos precisam se adaptar à nova realidade digital”, completou.