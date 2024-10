Fator Seguradora tem novo diretor técnico de seguro garantia

Reconhecido no mercado como inovador e com visão estratégica, Fabiano Suzarte assume o cargo de diretor de seguro garantia na Fator Seguradora. O seguro garantia é o DNA da seguradora e uma das suas carteiras mais estratégicas. O executivo tem como meta posicionar a Fator Seguradora entre os líderes do mercado. Para isso, o foco será na inovação e na eficiência por meio de soluções cada vez mais tecnológicas e personalizadas.

“Logo na minha chegada, estabelecemos uma agenda com os principais corretores para entender os seus anseios e necessidades. É muito importante ouvir a dor do nosso cliente e de que forma o time Fator poderá ajudá-los. E nos primeiros meses, o foco será na evolução do fatorconnect, nosso sistema de emissão on-line e das nossas API´s, antecipou”.

Novas funcionalidades

Para tornar o fatorconnect – o canal digital da Fator Seguradora, mais intuitivo para os corretores, novas funcionalidades estão previstas. “O objetivo é simplificar processos e oferecer um sistema que, além de rápido, agregue valor ao negócio dos corretores, facilitando desde a cotação até a emissão das apólices, com total transparência e controle, para permitir transações ainda mais rápidas e eficientes. Além disso, queremos explorar novas modalidades de garantias, sempre atentos às necessidades do mercado”, disse Suzarte.

O novo executivo da Fator Seguradora comentou que há uma demanda reprimida do seguro garantia, especialmente em licitações públicas, concessões e projetos de infraestrutura, devido ao Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Reiterou, ainda, que há oportunidades para o seguro garantia judicial, o que traz uma grande oportunidade para a Fator Seguradora e seus parceiros.

“O mercado de seguro garantia está passando por um momento de transformação. Temos necessidades importantes e oportunidades tanto para o seguro garantia judicial como para o seguro garantia tradicional. A Fator Seguradora tem uma grande oportunidade de expansão, especialmente em projetos de infraestrutura e concessões públicas. No mercado privado, estamos atentos às demandas de garantias contratuais, principalmente as provenientes dos contratos de infraestrutura e concessões, com um enfoque em soluções customizadas e digitais que atendam às necessidades tanto de grandes quanto de médias empresas”, afirmou.

Seguro garantia arbitral

A Fator Seguradora é pioneira no seguro garantia arbitral. Para esse tipo de seguro, Suzarte pretende ampliar a oferta. “O seguro garantia arbitral é uma inovação essencial para o mercado, e vejo um enorme potencial de expansão. Com o crescimento das arbitragens em contratos de grande porte, essa cobertura se posiciona como uma solução eficaz para dar segurança às partes envolvidas. Pretendemos reforçar nosso pioneirismo, ampliando nossa oferta e mostrando aos clientes os benefícios desse segmento.”

Fundos de previdência

A Fator Seguradora está desenvolvendo novas soluções para expandir a atuação no segmento de fundos de previdência, conforme antecipou Suzarte.

“O segmento de fundos de previdência oferece grandes oportunidades, principalmente, com o uso de garantias para operações de solvência do fundo e de garantias judiciais para suas necessidades diárias. Estamos desenvolvendo soluções específicas para esse mercado, oferecendo produtos de garantia que atendam às exigências regulatórias, além de focar na criação de novas parcerias com fundos de previdência complementar”.

Sobre Fabiano Suzarte

Com mais de 14 anos de atuação na área de seguros e riscos, antes de ingressar na Fator Seguradora, Fabiano Suzarte atuou como diretor de riscos na BMG Seguros.