Assist Card é eleita melhor seguradora de viagem do Brasil

A Assist Card , multinacional de assistência integral aos viajantes, ganhou o Globo de Ouro do Turismo como a melhor seguradora de viagem do Brasil. A premiação, realizada pelo Entur Summit, destacou os melhores fornecedores do mercado de turismo brasileiro. A seleção foi feita pelos próprios agentes de viagens, que votaram nas empresas que se destacaram em cada área do setor. O evento de premiação aconteceu no último sábado, dia 31 de agosto, no Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso, em Maceió, Alagoas.

“Ser eleita a melhor seguradora de viagem do Brasil, especialmente pelos agentes que estão em contato diário com os viajantes, é uma grande honra. Esse reconhecimento reflete o compromisso da Assist Card em oferecer serviços de excelência. Estamos determinados a manter a confiança que nos foi depositada, continuando a garantir segurança e tranquilidade aos nossos clientes”, diz Alexandre Camargo, diretor-geral da Assist Card no Brasil.