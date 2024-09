Relatório aponta que uso de IA aumenta produtividade no setor de seguros

O estudo GenAI in the insurance industry: Divine coincidence for human capital, mostra efeitos econômicos positivos substanciais com o aumento do uso da Inteligência Artificial (IA). Divulgado pelos economistas da Allianz Research, departamento de análise da Allianz Trade, o estudo analisou os impactos da Inteligência Artificial generativa sob diversos aspectos, incluindo o setor de seguros.

Apesar do resultado, pesquisa realizada com mais de 6 mil pessoas na Áustria, França, Alemanha, Itália, Polônia e Espanha, 36% expressaram preocupações com os riscos apresentados pela IA, sendo que 46% esperam que a IA reduza o número de empregos disponíveis (em comparação com 33% que esperam que a IA aumente o número de empregos disponíveis).

Além disso, mais da metade de todos os entrevistados (51%) acreditava que a lacuna de habilidades e a desigualdade poderiam se ampliar à medida que a adoção da IA se expande em várias indústrias (Gráfico 3 abaixo). Apenas 21% de todos os entrevistados estavam otimistas em relação aos benefícios da IA para suas economias.

Impacto no setor de seguros

Além disso, os economistas apontam que os temores de que a IA cause um grande desemprego no setor de seguros são exagerados. Os economistas explicam que, sendo uma indústria orientada por dados como poucas outras, o mercado de seguros em particular tem um potencial significativo para automação e aumento de produtividade; isso porque as aplicações de IA podem complementar e aprimorar as habilidades dos funcionários e provavelmente melhorarão a eficiência, a satisfação do cliente, além de detectar possíveis fraudes. Isso poderia levar a reduções de empregos, mas os modelos econômicos sugerem apenas uma correlação modesta entre ganhos de produtividade e reduções de empregos no setor de seguros: um aumento de 0,622% na produtividade resultaria em apenas uma diminuição de 1% na mão de obra.

O relatório aponta ainda que o momento do avanço da IA parece ser oportuno, pois coincide com mudanças demográficas, como o envelhecimento da população e a diminuição das forças de trabalho, o que poderia levar à escassez de mão de obra em muitos setores, incluindo o de seguros. Ao aumentar a produtividade e automatizar tarefas rotineiras, a IA poderia ajudar a indústria a enfrentar esse desafio iminente.

“À medida que a adoção da IA aumenta, equilibrar a inovação com a regulamentação será crucial. Enquanto muitos defendem uma regulamentação rigorosa da IA para evitar danos, outros enfatizam a necessidade de manter a competitividade. Os formuladores de políticas e os líderes da indústria devem enfrentar esses desafios para aproveitar o potencial da IA ao mesmo tempo em que abordam as preocupações sociais”, afirmam os autores.

Por fim, os economistas concluem que a IA também poderia ajudar o setor de seguros, entre outros, a enfrentar o potencial desafio de uma força de trabalho cada vez menor em meio ao envelhecimento da população (Gráfico 5). Uma pesquisa anterior mostrou que a população em idade ativa na UE-27 diminuirá em 20% até 2050, tendo países como Itália, Espanha e Alemanha ainda mais afetados pela mudança demográfica. Para contar apenas com a migração, seriam necessários influxos de 100 mil a 500 mil trabalhadores migrantes por ano apenas nas quatro maiores economias.

Nesse cenário, a aceleração e a adoção de ferramentas de automação na União Europeia poderiam liberar parte da força de trabalho para se requalificar em setores que precisarão de mais trabalhadores, como saúde, profissões relacionadas a STEM (sigla, em inglês, usada para designar Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática) e outras funções de alta qualificação.

O relatório completo pode ser visto aqui