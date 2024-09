MDS Brasil adere ao Pacto Brasil pela integridade empresarial

A MDS Brasil, uma das principais corretoras do país no segmento de Seguros, Resseguros, Gestão de Benefícios e Consultoria de Riscos, anuncia sua adesão ao Pacto Brasil pela Integridade Empresarial, em um evento organizado pela Controladoria-Geral da União (CGU). A medida, que visa reforçar a cultura de integridade no setor empresarial brasileiro, foi oficialmente lançada durante a cerimônia, que contou com a presença do Ministro da CGU, Vinícius de Carvalho, e do Secretário de Integridade Privada da CGU, Marcelo Pontes Vianna, entre outras autoridades e representantes da sociedade civil.

Ao aderir ao pacto, a MDS Brasil reafirma seu compromisso com a ética, transparência e responsabilidade corporativa, continuando a promover um ambiente de negócios mais justo, íntegro e competitivo. A iniciativa também destaca a postura proativa da empresa em relação ao cumprimento de boas práticas de governança e conformidade, essenciais para a construção de relações de confiança com seus parceiros e a sociedade em geral.

“A associação ao Pacto Brasil pela Integridade Empresarial é um passo fundamental para reafirmarmos nossa dedicação à lisura, responsabilidade e equidade em todos os níveis da nossa operação”, reforça Elaine Bimbato, Diretora Jurídica e de Compliance da MDS Brasil, e Fabio Araujo, Compliance Officer da MDS Brasil.