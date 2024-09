Jeitto expande portfólio para atender clientes das classes C, D e E

EXCLUSIVO – A plataforma de crédito e consumo Jeitto decidiu expandir seu portfólio de produtos ao ingressar no mercado de seguros, começando com o lançamento de um empréstimo segurado. Segundo Lucas Manzano, head de Business Development, a plataforma busca entender as necessidades dos clientes, indo além da concessão de crédito. “A empresa pretende se tornar um hub de serviços, e a introdução do empréstimo segurado está alinhada com esse objetivo”, diz.

O empréstimo segurado oferecido pela empresa disponibiliza proteção acessível contra imprevistos, como desemprego, afastamento temporário do trabalho por acidente, ou invalidez causada por acidente. “Além disso, ao contratar o seguro prestamista, o cliente automaticamente recebe um número da sorte para concorrer a um prêmio mensal de R$ 5 mil”, explicou Manzano.

Os sorteios acontecem sempre no portal da Kovr, seguradora parceira de Jeitto, onde os clientes podem acessar seu login e acompanhar os números sorteados.

Para o lançamento do novo produto, a Jeitto colaborou com MC Binn, cantor e ex-participante do Big Brother Brasil 2024. “A escolha do MC Binn está alinhada à nossa estratégia de se aproximar do público da periferia e reflete nosso compromisso com a inclusão financeira”, afirmou o executivo destacando a intenção de potencializar o “corre nas quebradas”.

O sorteio mensal de R$ 5 mil funciona como uma operação de capitalização. Todos os clientes que contratam o seguro recebem um número da sorte e concorrem automaticamente aos prêmios mensais. “Nossa abordagem é garantir uma experiência de contratação simples e transparente, assegurando que nossos clientes compreendam exatamente o que estão contratando”, enfatizou.

Ao enfrentar um mercado dominado por grandes seguradoras, o Jeitto aposta em novas tecnologias e inteligência artificial para oferecer produtos customizados, especialmente para clientes das classes C, D e E que muitas vezes não são atendidos por instituições financeiras tradicionais. “Nosso objetivo é resolver problemas reais com produtos simples, acessíveis e que atendam às necessidades de nossos clientes”, conclui Lucas Manzano.