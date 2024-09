Fundación Mapfre debate riscos e desafios em cenários de constantes mudanças

No dia 26 de setembro será realizado o CBN Talks – um encontro realizado pela Fundación Mapfre em parceria com a Rede CBN, que vai levantar uma pauta atual e cada vez mais presente no mercado: como se preparar e proteger a família e patrimônios diante de um mundo em constante movimento e com mudanças rápidas e inesperadas.

A partir do tema “Mundo incerto, risco certo – Como proteger o futuro e as finanças em tempos de incertezas”, o CBN Talks contará com a mediação do jornalista e âncora da CBN, Carlos Alberto Sardenberg para debater o impacto das mudanças climáticas na economia e no planejamento financeiro do mercado; os riscos e soluções para o agronegócio; as vulnerabilidades da produção agrícola na atual conjuntura; o envelhecimento populacional em xeque; e os movimentos de mercado diante de uma população que vive mais.

Entre os painelistas confirmados estão a jornalista especializada em agro e editora-chefe do Globo Rural, Camila Marconato; o especialista em carreira e mercado de trabalho, Luciano Santos; o economista e professor da FGV, Renan Pieri; o diretor técnico de Agro da Mapfre , Fábio Damasceno; e a diretora técnica de Vida, Previdência e Capitalização da Mapfre , Hilca Vaz. O representante da Fundación Mapfre e CEO da Mapfre no Brasil, Felipe Nascimento fará a abertura do evento.

“Um dos focos de atuação da Fundación Mapfre é informar a sociedade sobre a importância de um planejamento financeiro e de seguros que nos permita fazer escolhas certas, levando em consideração o que é de fato importante para um futuro financeiro sustentável. Por meio da área de seguros e previdência social, desenvolvemos esse trabalho de explicar sobre a função social do seguro, levando informação de qualidade para que a sociedade possa estar cada vez mais atenta às profundas transformações de ordem social e econômica”, comenta Fátima Lima, representante da Fundación Mapfre no Brasil.

O CBN Talks será realizado no dia 26 de setembro (quinta-feira), das 8h30 às 12h30, na Unibes Cultural, em São Paulo, e também será transmitido, ao vivo, pelo canal oficial da Rádio CBN no YouTube.