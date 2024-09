Entidades da Saúde Suplementar vão debater a autorregulação

As principais entidades do setor de Saúde Suplementar se reunirão na próxima quarta-feira (11.09) para debater a viabilidade da autorregulação. O termo faz referência a um conjunto de regras e práticas estabelecidas internamente por um determinado grupo para regular as suas próprias atividades de forma autônoma, sem a necessidade de intervenção direta do Estado.

O evento – que leva o nome de 3º Café de Negócios Sindiplanos – começará às 08h50, com abertura de Silvio Toni Junior, presidente do Sindicato das Empresas de Comercialização de Planos de Saúde e Odontológicos do Estado de São Paulo.

A primeira palestra do dia será às 9h, com o tema “A Importância da Autorregulação”, ministrada por Vinicius Zwarg, advogado especialista em Direito Civil, Imobiliário, das Relações de Consumo, da Saúde, e Autorregulações e Regulações.

Depois, às 10h, acontecerá o painel “Estudo sobre Autorregulação”, apresentado por José Cechin, superintendente-executivo do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS).

Na sequência, as operadoras apresentarão sua visão sobre a necessidade da autorregulação, as vantagens, os desafios e os caminhos para a implementação. Marcos Novais, diretor-executivo da Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge), falará às 10h20; enquanto Roberto Cury, presidente da Associação Brasileira de Planos Odontológicos (SINOG), discursará às 10h40.

Encerrando os debates, às 11h, Silvio Toni Junior, presidente do SindiPlanos, retorna ao palco para abordar a colaboração dos corretores de planos de saúde para a autorregulação. Ao final de todas as apresentações, a partir das 11h20, haverá espaço para perguntas da plateia.

“Esse encontro é uma oportunidade única para entender e debater os benefícios da autorregulamentação. Acredito que isso traria maior estabilidade e previsibilidade para as operadoras de saúde. Para os corretores, avalio que o maior benefício seriam regras mais claras e um ambiente de negócios mais seguro e eficiente. Já os consumidores ganhariam mais transparência e qualidade nos serviços”, afirma Silvio Toni Junior.

Organizada pela Freela – empresa especializada na curadoria de eventos para o mercado de seguros – este é o único encontro com foco comercial neste segmento, que visa contribuir para ampliar a relação entre corretoras e operadoras de saúde. Por isso, é importante frisar que restam poucas vagas e as inscrições podem ser feitas no endereço https://sindiplanos.org.br/cafe-de-negocios-sindiplanos.

Serviço

3º Café de Negócios SindiPlanos

Data: 11 de setembro, às 8h

Local: Auditório da Abramge

Endereço: rua Treze de Maio, 1540 – Bela Vista, São Paulo (SP)

Mais informações: (11) 93098-7510

Inscrições: https://sindiplanos.org.br/cafe-de-negocios-sindiplanos/