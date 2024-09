Álvaro Fonseca é reeleito mentor do CCS-SP

O Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo (CCS-SP) elegeu por aclamação o atual mentor Álvaro Fonseca para mais um mandato durante o biênio 2024/2026. A eleição foi realizada na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, no dia 3 de setembro, no restaurante do Terraço Itália, em São Paulo (SP), com a participação de associados. A presidência da assembleia foi exercida pelo ex-mentor Boris Ber, presidente do Sincor-SP, e a secretaria por Evaldir Barboza de Paula, também ex-mentor.

Além do mentor Álvaro Fonseca, compõem a diretoria eleita o secretário Gilberto Januário, que ocupa o cargo de tesoureiro na atual gestão, e Ivone Arello Barbosa que estreia como tesoureira. Na Junta Fiscalizadora, Edmar Fornazzari e Jorge Teixeira Barbosa permanecem no cargo, contando, agora, com o novo membro Lacir Marcondes de Melo, que também faz a sua estreia na diretoria.

Diretoria eleita para o biência 2024-2026

Durante o evento, Cláudia Sacalina Camargo, que compõem a Junta Fiscalizadora, e o secretário Marco Antonio Cabral se despediram do cargo. Cabral se emocionou no seu discurso, agradecendo ao mentor Álvaro Fonseca a oportunidade de atuar na diretoria, mesmo no período em que estava em tratamento médico das sequelas da covid. “Você me disse que eu não poderia ficar fora da diretoria. Por isso, o mais importante para mim é a gratidão”, disse.

Álvaro Fonseca também se comoveu com as palavras de Cabral e agradeceu ao secretário. “Aprendi muito e cresci junto com você. Muito obrigado por sua capacidade, dedicação e por estar conosco. Esses dois anos acrescentaram muito à minha vida e acredito que também tenham representado muito para você”, disse. Em seguida, o mentor agradeceu a participação de Cláudia Sacalina Camargo na diretoria, elogiando sua atuação

Planos

Em conversa com os associados, Álvaro Fonseca adiantou alguns itens do seu plano de gestão. Uma das propostas que o mentor tem cuidado, juntamente com a sua diretoria, é a de aumentar a presença feminina no CCS-SP. “Avançamos nesse quesito, mas ainda queremos mais mulheres associadas a ponto de no futuro uma representante feminina assumir a mentoria do Clube”, disse.

Ele falou ainda sobre a disposição de trazer para o Clube a discussão sobre sucessão empresarial, sobretudo com a participação de filhos dos corretores de seguros associados. Outra iniciativa, que foi sugerida inclusive por associados durante o evento, é a diversificação de empresas convidadas para os tradicionais almoços. “Já estamos em tratativas com operadoras de saúde, startups, insurtechs e prestadoras de serviços para trazê-las aos almoços. Nossa dificuldade é acomodá-las na agenda, que está repleta”, disse.

Aliás, nesse sentido, Álvaro Fonseca adiantou que a agenda de eventos do CCS-SP está bastante concorrida e já conta com reservas para boa parte do próximo ano. “Isso mostra o interesse das empresas de seguros pelo Clube, graças aos nossos associados, que têm chamado a atenção do mercado”, disse. Para o ex-mentor Adevaldo Calegari, o êxito do CCS-SP revela a força dos corretores de seguros. “O momento é de festejar e agradecer”, disse, desejando, em seguida, sucesso à nova gestão.

The post Álvaro Fonseca é reeleito mentor do CCS-SP appeared first on Revista Apólice.

The post Álvaro Fonseca é reeleito mentor do CCS-SP appeared first on Revista Apólice.

The post Álvaro Fonseca é reeleito mentor do CCS-SP appeared first on Revista Apólice.

The post Álvaro Fonseca é reeleito mentor do CCS-SP appeared first on Revista Apólice.

The post Álvaro Fonseca é reeleito mentor do CCS-SP appeared first on Revista Apólice.