EXCLUSIVO – Ao completar 25 anos Brasil, a Ituran investiu no lançamento de mais dois produtos para atrair um público que está fora do mercado de seguros de automóveis. Segundo os executivos da empresa, existe uma parcela de consumidores potenciais que não têm como pagar um seguro compreensivo, mas que deseja estar protegido.

A empresa, especializada em rastreamento e recuperação de veículos, já oferece a linha Ituran com Seguro, que garante cobertura de roubo, furto e incêndio, com serviços e monitoramento. Agora, a empresa lança o Ituran com Seguro Light e Ituran One.

De acordo com Roberto Posternack, diretor comercial da Ituran, o Ituran com Seguro Light é um produto que terá as mesmas garantias da versão original, entretanto, com a possibilidade de optar pela cobertura de importância segurada de 90% ou 75% da tabela FIPE. As seguradoras Tokio Marine, Yelum e Pier são as garantidoras das apólices.

O Ituran One é um produto de RC para garantir as possíveis perdas dos segurados em caso de falha processual que acarrete na não localização do veículo. Esta apólice foi desenhada em parceria com a Generali. “São opções mais baratas e econômicas para os corretores de seguros, com pagamento mensal, sem mudança nas condições de remuneração dos intermediários”, avisou Posternack.

Para ambos os produtos, a contratação de serviços de assistência 24h é opcional. Para o desenvolvimento destes novos produtos, a Ituran trabalhou durante oito meses e investiu cerca de R$ 4 milhões. Os executivos destacaram que o trabalho da tecnologia foi fundamental para fazer com que os novos produtos não concorram com o Ituran Com Seguro (mais completo) nem com os seguros compreensivos. A intenção é ampliar o leque de produtos oferecidos aos clientes, cada um com suas características e custos bem definidos, com o objetivo de que o consumidor encontre uma solução dentro do mercado de seguros.

Euclides Nagliato, diretor comercial do canal corretor e assessorias, ressaltou que o Ituran com Seguro é uma possibilidade para incluir novos veículos no mercado de seguros. “Quem quer seguro, na Ituran tem” é o lema do negócio. “Faltam alternativas de produtos acessíveis e os corretores de seguros, acostumados a oferecer o produto completo, procuram alternativas. Muitos acabam recorrendo ao mercado marginal de proteção veicular, mesmo com todos os riscos de um produto que não é garantido pelo mercado. Os corretores de seguros, assessorias, terão possibilidade de fazer seguro para pessoas sem alcance no mercado de seguros”, avaliou o executivo.

De acordo com Amit Louzon, CEO da Ituran Brasil, a expectativa é aumentar as vendas entre 10% a 15% ao ano. Além disso, para ele é muito importante que a empresa esteja sempre prestando serviços à sociedade. “A especialidade da Ituran é trazer tecnologia de telemetria, localização, como apoio aos clientes, criando produtos mais convidativos”, contou.

As novidades de tecnologia da empresa envolvem o desenvolvimento do Mapa de Calor, mostrando os locais com maior incidência de roubo/furto, com atualização dinâmica. Através de um aplicativo desenvolvido pela Ituran, o cliente vai receber alerta, em tempo real, sobre a exposição ao risco, lugares com alto índice de ocorrências, com o objetivo de evitar o acontecimento do evento. “A Inteligência Artificial está sendo aberta para todo o público cliente. Ela vai emitir alertas de risco personalizados para cada modelo de veículo”, antecipou Louzon.

Outra novidade apresentada pelo CEO da Ituran foi o app para carros elétricos, que será lançado em breve. Ele irá mostrar ao usuário informações inteligentes sobre roteirização, com pontos de carregamento para os veículos, a autonomia, trânsito no percurso etc. “Desta forma, o usuário de carro elétrico terá mais segurança para realizar viagens mais longas com seu veículo”, destacou Louzon.

Kelly Lubiato