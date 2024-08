Grupo HDI recebe propostas de projetos sociais incentivados

Como parte de seu compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade social, o Grupo HDI está com as inscrições para projetos sociais incentivados com captação em 2024 e realização prevista para 2025. Dessa forma, instituições sociais – como ONGs, fundações e institutos – poderão cadastrar seus cases aprovados por meio de um formulário, que estará disponível na seção de sustentabilidade do site da HDI Seguros até 13 de setembro.

A iniciativa é alinhada às premissas estratégicas do Grupo HDI, que tem o objetivo de apoiar projetos que promovam impactos positivos sobretudo nas comunidades onde a empresa está presente. Pela primeira vez, as inscrições para esses aportes ocorrerão de forma totalmente digital – sendo a única forma válida de cadastro. Qualquer projeto nas áreas de Cultura (Lei Rouanet), Esporte e/ou que trabalhem o bem-estar de Pessoas com Deficiência, com Câncer, Idoso, Criança e Adolescente podem participar.

Os projetos cadastrados deverão atender aos critérios estabelecidos pela companhia, que estão especificados no formulário de inscrição, e a submissão de documentos complementares será obrigatória, podendo ocasionar desclassificação das instituições que não cumprirem os requisitos.

Após o encerramento das inscrições, os projetos passarão por uma triagem e aqueles que forem pré-selecionados receberão um contato da consultoria parceira do Grupo HDI para refinamento das informações. A seleção final será realizada entre outubro e novembro, e os cases escolhidos para receber aporte serão notificados oficialmente pela consultoria.

“Queremos apoiar projetos que gerem impactos materiais e perenes para a sociedade, em especial nas comunidades onde estamos presentes. Este processo de inscrição representa um avanço significativo em nossa estratégia de responsabilidade social, permitindo que identifiquemos e apoiemos iniciativas alinhadas com a estratégia de sustentabilidade do Grupo HDI”, conclui André Truzzi, VP de Transformação do Grupo HDI.