CISTalks destaca setores de seguros e transportes

O Clube Internacional de Seguros e Transportes (CIST) lançou o CISTalks, um videocast exclusivo que promete ser um ponto de convergência para profissionais que atuam nos setores que movimentam o Brasil: seguros e transportes. Esses segmentos, que juntos são responsáveis por uma parcela significativa do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e desempenham um papel crucial na sustentação da economia do país, tanto pelo seu impacto direto na proteção de ativos quanto pela viabilização do comércio e da mobilidade.

Sob a liderança do presidente Frederico Leopoldo e do vice-presidente Tiago Camilo, a nova gestão do CIST reafirma seu compromisso com a inovação, a expansão e o conhecimento ao lançar o CISTalks. Este videocast representa uma iniciativa estratégica que visa fomentar discussões aprofundadas e técnicas sobre temas como gestão de riscos, logística, regulação do mercado de seguros, compliance, inovação tecnológica, entre tantos outros. A cada quinzena, novos episódios serão disponibilizados no canal do CIST no YouTube, trazendo à tona debates que refletem as necessidades e desafios enfrentados por esses setores vitais para o crescimento econômico do Brasil.

O primeiro episódio do CISTalks, já disponível e lançado em 30 de julho, contou com a participação especial de Frederico Leopoldo, que discutiu o papel do CIST na capacitação e desenvolvimento dos profissionais de seguros e transportes, além de abordar as tendências que moldarão o futuro desses mercados.

“Definimos dois pilares para a nossa gestão no próximo triênio: expansão e inovação. Expansão quantitativa e qualitativa, ampliando nossa atuação, geração de conteúdos e parcerias estratégicas. E inovação no sentido de trazer melhorias constantes para aquilo que já vimos fazendo. O CISTalks é um importante exemplo desse novo movimento”, afirma Leopoldo.

Apresentado por Cristiano Caporici, jornalista, cientista da comunicação e diretor de marketing do CIST, o CISTalks está posicionado para ser uma fonte indispensável de insights para executivos, empresários e especialistas que buscam se manter à frente das transformações e demandas do mercado.

Com sua abordagem técnica e estratégica, o videocast reflete a missão do CIST de liderar as discussões sobre o futuro dos seguros e dos transportes no Brasil e no mundo. O CISTalks é uma oportunidade única para os profissionais do setor se conectarem com líderes de opinião e aprofundarem seu conhecimento em temas que impactam diretamente a sustentabilidade e o crescimento econômico do país.

O videocast pode ser visto em: https://www.youtube.com/@cist_segurosetransportes