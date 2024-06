André Truzzi é nomeado VP de Transformação do Grupo HDI

O Grupo HDI, um dos principais conglomerados seguradores do Brasil, anunciou que André Truzzi é o novo vice-presidente de Transformação da companhia. Entre os projetos liderados na área, o executivo está à frente do processo que marca a integração entre as marcas HDI, Liberty e Sompo Consumer.

Quando se juntou ao Grupo HDI em fevereiro do último ano, Truzzi assumiu a diretoria de Negócios e Projetos. Com a aquisição da Liberty, também em 2023, o executivo passou a dirigir a área de Transformação, gerindo Estratégia, M&A/Parcerias, Experiência, Agilidade e Marketing Institucional.

“É uma honra assumir a vice-presidência de Transformação do Grupo HDI. Eu tenho grande identificação com a companhia e estou muito entusiasmado com o caminho que estamos traçando no Brasil. Quero continuar contribuindo para o crescimento do conglomerado no país”, comenta o executivo.

Com mais de 15 anos de experiência, Truzzi passou anteriormente por grandes empresas dos segmentos de consultoria estratégica, como The Boston Consulting Group e Bain & Company, e de finanças, como o Banco Votorantim. O executivo é formado em Engenharia de Produção pela Universidade de São Paulo (POLI-USP) e tem MBA em Administração, com foco em Estratégia Empresarial e Finanças Corporativas pela Kellogg Business School da Universidade de Northwestern, em Illinois, nos Estados Unidos.