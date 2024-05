EXCLUSIVO – Tradição, expansão e inovação. Este é o foco da nova diretoria do CIST (Clube Internacional de Seguros e Transporte) para o triênio 2024-2027. Nos termos do Estatuto do Clube e conforme Edital de Convocação, foi realizada uma Assembleia Geral Ordinária no início deste mês para eleição da nova gestão.

Frederico Leopoldo, novo presidente do CIST, afirma que um dos seus objetivos é reforçar os valores e a história do Clube, trabalhando para que a entidade cresça quantitativa e qualitativamente, tanto em número de associados como parceiros, patrocinadores, eventos e etc. “Queremos também expandir a relação do CIST com representantes internacionais do mercado de logística e seguros. Vamos trazer as melhores práticas do setor, oferecendo novidades e tecnologia”.

De acordo com Frederico, a nova diretoria do CIST ainda está na fase de construção do planejamento estratégico e as principais metas da gestão serão definidas em breve. “Metade do time é remanescente e a outra metade é composta por novas pessoas. Tivemos três reuniões até o momento, mas cada diretoria executiva tem a missão de formar a sua equipe. Precisamos entender e definir os objetivos para cada área, para sim alcançarmos a tradição, expansão e inovação”.

O executivo também comentou sobre dados do setor. De acordo com a Susep (Superintendência de Seguros Privados), o seguro transporte registrou R$ 1,42 bilhão de receita no primeiro trimestre deste ano. Frederico ressaltou que a carteira ainda pode dobrar de tamanho Brasil, reforçando a importância que o produto oferece para as empresas de logística. “Vamos aproximar o CIST de outros mercados para que a gente não foque apenas no seguro. Queremos trazer transportadores, embarcadores, gerenciadores de riscos e empresas de tecnologia para o quadro do Clube, promovendo debates e fomentando assuntos de interesse do segmento”.

O novo presidente reforçou também a importância do CIST ser um espaço multilateral, atuando como um agente de integração e de networking para unir diversos mercados em prol do seguro transporte. “Isto gera resultados para todos e cada um consegue extrair benefícios para o próprio negócio. Temos diversas parcerias também para disponibilizar cursos de qualificação e formar novos profissionais, capacitando jovens e todos que tem vontade de atuar nesse setor. Estamos sempre antenados sobre o que está acontecendo no mundo, olhando as melhores práticas em nível global para trazer as melhores iniciativas aos nossos associados e patrocinadores”.

Frederico afirma que o mercado de seguros precisa aproximar as seguradoras dos transportadores e embarcadores, facilitando a aceitação de riscos e proporcionando uma subscrição mais ágil e simplificada. “Muitas vezes a seguradora não conta com recursos tecnológicos o suficiente para atender a demanda por produtos e serviços da área de transporte. Investir em inovação significa permitir o desenvolvimento de apólices mais adequadas, e o CIST é esse local que permite a proximidade entre os agentes dessas indústrias. Além disso, o setor de seguros deve estabelecer uma comunicação mais direta com seus distribuidores, buscando corretores especialistas em transporte e formando profissionais”.

Veja abaixo a lista completa da nova diretoria do CIST para o triênio 2024-2027:

Presidente: Frederico Leopoldo

Vice Presidente: Tiago Camillo

Diretoria Executiva Ético Social: Mayra Monteiro

Diretoria Executiva Técnica: Ivor Moreno

Diretoria Executiva Tesoureira: Mônica Costa

Diretoria Executiva Institucional: Sidneia Borges

Diretoria Executiva Administrativo: René Ellis

Diretoria Executiva de Planejamento: Sérgio Akira

Secretária Executiva: Amanda Rosa

Nicole Fraga

Revista Apólice