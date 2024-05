Ezze investe para o corretor ter facilidade na hora de trabalhar

EXCLUSIVO – A Ezze Seguros conseguiu angariar mais de R$ 1 bilhão em prêmios no ano de 2023. A companhia investe em equipe e produtos para ser multilinha e multicanal, no conceito de “one stop shop” (um lugar que oferece múltiplos produtos ou serviços. No Brasil, são chamados de ‘negócios de balcão único’).

O vice-presidente executivo da Ezze, Ivo Machado, ressalta que a empresa é 100% nacional, nascida no Ceará, com foco no cliente. “A Ezze veio para ocupar o lugar de uma seguradora nacional, com o objetivo de atender o mercado voltado para o corretor de seguros empreendedor”. Depois de atuar com produtos corporativos, a empresa está investindo nos produtos de varejo, política ratificada pelo lançamento do seguro de automóvel, além do seguro empresarial e do seguro residencial nos próximos dias. A carteira de produtos da empresa já conta com mais de 70 produtos.

Para expandir o alcance da sua marca, a seguradora apostou no patrocínio ao Corinthians, um dos times com maior torcida no Brasil. Além disso, investe também no automobilismo, com ações nas categorias de Stock Car e Fórmula Truck. “Somos agnósticos em relação à tomada de risco. Somos os seguradores de Angra 1 e 2 e também temos apólice da Petrobras, todos amparados pelo resseguro. Fazemos a proteção usando os brokers tradicionais do mercado”, conta Machado.

Os executivos da empresa explicam que a distirbuição dos produtos é feita por diversos canais, como megabrokers, que representam 25% da produção, assessorias e bancassurance. “Vamos contar com o apoio dos corretores principalmente com a entrada no seguro automóvel”, avalia Diego Azevedo, vice-presidente de seguros Massificados da Ezze. A companhia está com cerca de nove mil corretores de seguros ativos.

Richard Vinhosa, CEO da seguradora, aponta que o modelo de negócios é executar o básico bem feito. Para ele, é preciso olhar porque as pessoas não fazem seguro e entender o que não atende a sua necessidade. “Precisamos lançar produto para todos os públicos, principalmente os não assistidos, nas duas pontas. Temos agora um produto piloto para seguro empresarial para pequenas empresas e seguro residencial. Vamos lançar um novo produto a cada três meses, sempre de olho em quem não consome seguro, seja por falta de interesse ou por falta de recursos”. Entretanto, ele mesmo reconhece que é difícil pensar em seguro quando existem outras necessidades mais urgentes. “A renda vem primeiro e o seguro vai crescer a reboque”.

O vice-presidente comercial da Ezze, Gabriel Bugallo, pontua que a companhia está aproveitando a experiência do seguro auto frota para desenhar o auto individual. “O principal objetivo é que o corretor use a companhia com frequência. O corretor será mais produtivo, para ele e para a Ezze, sendo mais seletivo. Por isso, deve escolher produtos mais simples para o consumidor, assim pode melhorar a distribuição do mercado”. O executivo avisa ainda que a empresa está de olho no resultado operacional. “Devemos ter diversidade de produtos, entregar operacionalmente serviços e entender o momento de vida dos corretores. Temos que saber segmentar. Um corretor novo é diferente daquele que já está em processo de sucessão. A companhia precisa saber como conversar com este corretor. É preciso ser companhia aberta ao corretor, com conhecimento específico”, completa.

Juliana Fonseca, há três anos vice-presidente de Bancassurance e A&H, afirmou que a Ezze já possui 16 bancos como cliente e ainda 11 empresas para distirbuição de produtos massificados. “O nosso forte é o atendimento comercial, com capacidade para fazer uma implantação muito rápida, com decisões e equipes integradas. Entendemos o cliente e a sua necessidade, identificando as demandas e fazendo o melhor por ele”, finaliza.