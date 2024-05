Com foco em atender as demandas do cliente, Porto Serviço registra R$ 612,4 mi em receita

EXCLUSIVO – A mais nova das unidades da Porto, a Porto Serviço, que foi lançada de forma interdependente em dezembro de 2023, passou a divulgar seus resultados. Com um amplo portfólio de serviços de assistências residenciais, empresariais e automotivas, a vertical registrou R$ 612,4 milhões em receitas no primeiro trimestre deste ano.

“O nosso principal objetivo é oferecer um portfólio de serviços que se unam às necessidades humanas, proporcionando mais comodidade à vida das pessoas e alavancando o negócio do nosso principal parceiro: o corretor de seguros. Ao disponibilizar um link que leve para a contratação dos nossos pacotes de serviços, o corretor ganha uma comissão. Nossa ideia é se tornar a agenda anual da manutenção do imóvel, automóvel e empresa de quem já é segurado Porto e também daqueles que ainda não tem uma apólice com a seguradora”, afirma Lene Araújo, CEO da Porto Serviço.

De acordo com o executivo, a vertical realizou 1,2 milhão de serviços nos três primeiros meses de 2024, com quase 700 mil atendimentos voltados para mobilidade e 530 mil para residências. “Ao lançar a Porto Serviço de forma interdependente, nossa missão é levar toda experiência que o nosso segurado tem para quem ainda não é cliente. São décadas de experiência e aprimoramento da nossa rede de prestadores, levando confiança, qualidade e transparência para os consumidores. Além disso, historicamente o segurado que utiliza os serviços da Porto tem uma chance maior de renovar o seguro. Através do nosso comprometimento, vamos aumentar a população segurada no Brasil”.

Araújo reforça que a unidade tem focado na ampliação de vendas no B2C e B2B2C, intensificado parcerias estratégicas para distribuição de seu portfólio de serviços e buscado potenciais operações de M&A para alavancar seu crescimento. “Estamos trabalhando em uma divulgação intensa nas redes sociais, e tivemos quase 40 milhões de pessoas impactadas com conteúdos sobre o nosso negócio. Estamos aprimorando toda a jornada e experiência do consumidor. Queremos que os brasileiros saibam que atendemos também quem não tem o seguro com a Porto, e ressaltar essa informação é o nosso foco para 2024. Nossa ideia é ser uma empresa de conveniência, explorando parcerias para proporcionar uma proteção combinada”.

Questionado sobre as iniciativas voltadas para atender os clientes do Rio Grande do Sul afetados pelas enchentes, Araújo diz que a Porto enviou uma equipe de 250 pessoas e mais de 150 veículos de diversos tipos, como botes e motos aquáticas, para auxiliar os segurados e não segurados da região. “O principal foco da empresa é ajudar pessoas. Estamos com uma parceria direta com a Defesa Civil do Estado, que está nos auxiliando. Além disso, montamos uma operação de Sinistros especial para pagar de forma rápida todas as indenizações. Ainda é muito cedo para pensarmos no índice de sinistralidade e quais carteiras foram afetadas. Quero deixar registrado o nosso agradecimento a todos os prestadores, que deixaram suas famílias e o conforto dos seus lares para nos apoiarem nesta missão”.

Sobre o futuro da Porto Serviço, o executivo afirma que no segundo semestre o objetivo é fazer uma divulgação massiva da empresa e trabalhar na montagem de produtos e serviços de acordo com os canais de distribuição, em especial o corretor de seguros. “Queremos melhorar a experiência digital do cliente e em breve vamos começar a fazer vendas pelo WhatsApp. Estamos empolgados com a ampliação da vertical. Além disso, fizemos o registro da Porto Serviço e da Porto Saúde na CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Isto não quer dizer que vamos abrir o capital agora, mas isso reforça o potencial de crescimento que essas unidades de negócios têm”.

Nicole Fraga

Revista Apólice