Mapfre e Sincor-SP unem forças para consolidar o setor segurador

A MAPFRE recebeu o presidente do Sincor-SP (Sindicato dos Corretores de Seguros de São Paulo), Boris Ber, e os diretores regionais da entidade para um encontro estratégico, no qual a seguradora apresentou toda a estrutura de assistência da MAWDY, empresa global do grupo MAPFRE especializada em soluções tecnológicas e serviços de assistência.

O encontro, que contou com a participação do diretor-geral da MAWDY, Fabiano Sardá, e de Ana Cláudia Calil, head Comercial da MAWDY, foi organizado pela vice-presidente do Sincor-SP, Simone Fávaro. Durante o evento, além de discutir temas relacionados à assistência, foi reforçado o compromisso mútuo da companhia em ampliar a base de corretores, discussão sobre o setor com os principais desafios enfrentados e os novos investimentos na carteira de Automóvel.

“Este encontro foi uma oportunidade valiosa para compartilharmos perspectivas e estratégias que buscam fortalecer o setor segurador”, afirmou Jonson Sousa, diretor territorial de SP da Mapfre. “A colaboração entre a seguradora, o Sincor-SP e outros parceiros é fundamental para impulsionar o crescimento e a inovação neste mercado tão dinâmico”, acrescentou o executivo.

Fabiano Sardá também enfatizou a importância do encontro: “Estamos entusiasmados com a oportunidade de colaborar com líderes do setor para enfrentar os desafios atuais e explorar novas oportunidades de crescimento.”

A Mapfree o Sincor-SP permanecem comprometidos em trabalhar em conjunto para promover o desenvolvimento do setor segurador, oferecendo soluções inovadoras e de qualidade que atendam às necessidades em constante evolução dos clientes.

N.F.

Revista Apólice