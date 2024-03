Mapfre patrocina iniciativa de educação financeira e empreendedorismo feminino na terceira idade

A Mapfre é a nova patrocinadora do projeto Educação Financeira e Empreendedorismo Feminino na Terceira Idade, idealizado pelo Instituto Defesa Coletiva, de Belo Horizonte (MG). A iniciativa tem como objetivo promover a autonomia e o empoderamento de mulheres acima de 60 anos por meio de workshops, palestras e mentorias sobre educação financeira e empreendedorismo.

O projeto, com início em março, Mês Internacional da Mulher, beneficiará diretamente 240 mulheres da rede de atendimento à pessoa idosa da Prefeitura de Belo Horizonte. As participantes receberão ferramentas e conhecimentos para gerenciar suas finanças pessoais, investir de forma consciente, conhecer seus direitos e criar os próprios negócios para a geração de renda.

Ao longo do ano de 2024, estão programados 42 encontros que oferecerão palestras e oficinas abordando uma variedade de temas essenciais. Estes incluem a valorização, respeito e cuidado com a pessoa idosa; estímulo ao envelhecimento ativo, digno e saudável; fortalecimento em situações de violações de direitos, através de iniciativas educativas, geração de renda e resolução de conflitos; além da promoção de ações de conscientização e informação para prevenir casos de abuso contra pessoas idosas.

Compromisso social da Mapfre

O patrocínio ao projeto Educação Financeira e Empreendedorismo Feminino na Terceira Idade reforça o compromisso da seguradora com o desenvolvimento social e a inclusão. A empresa acredita que a educação financeira é um pilar fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

“A Mapfre tem um compromisso histórico com a responsabilidade social e equidade de gênero. Acreditamos que o acesso à educação e ao conhecimento é essencial para que as mulheres possam construir um futuro melhor para si mesmas e para suas famílias. Infelizmente, o etarismo é um problema que atinge diretamente muito mais o público feminino do que os homens”, afirma Tatiana Cerezer, diretora de Comunicação e Marketing da companhia.

“Ao patrocinar este projeto, queremos contribuir para a autonomia, dignidade e a independência financeira das mulheres que têm mais de 60 anos, ajudando-as a acreditar que é possível realizar sonhos em todas as fases da vida”, explica Diego Bifoni, diretor territorial da Mapfre para Minas Gerais.

O projeto foi inspirado pela vasta experiência do Instituto Defesa Coletiva em defesa dos direitos da pessoa idosa. Ao longo de mais de 20 anos, o Instituto atuou na salvaguarda de conquistas fundamentais do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e na implementação de programas e projetos de educação para o crédito consciente e prevenção ao superendividamento.

“O Instituto Defesa Coletiva, em parceria com a prefeitura de Belo Horizonte – através do Fundo Municipal do Idoso -, soma esforços com empresas que apostam em ações socialmente inclusivas. Nosso objetivo neste projeto é promover educação financeira e ensinar às mulheres idosas ferramentas para que desenvolvam atividades que possam gerar renda e, sobretudo, satisfação pessoal”, explica Ana Cristina Rennó, coordenadora do projeto no Instituto Defesa Coletiva.

