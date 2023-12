Sincor-SP quer atrair corretores mais jovens para o quadro de associados

EXCLUSIVO – O Sincor-SP (Sindicato dos Corretores de Seguros de São Paulo) realizou na manhã desta quinta-feira (14) uma coletiva de imprensa para falar sobre as ações que a entidade realizou em 2023. Representantes do Sindicato receberam jornalistas e convidados para apresentarem dados relacionados a números de associados alcançados neste ano, participantes nos eventos, contribuição associativa e são os planos para 2024.

Boris Ber, presidente do Sincor-SP, afirmou que 2023 foi um ano extremamente positivo para a entidade e o mercado em geral. “Contribuímos muito com o setor. Começando com as decisões tomadas na Comissão Intersindical, que reverberaram no setor inteiro, até os projetos que deram muito resultado. Um dos objetivos desta diretoria era implementar uma gestão mais profissional e autônoma, capacitando melhor nossos colaboradores. Através de grandes parcerias, estamos conseguindo seguir nosso planejamento”.

De acordo com Ber, as fusões e aquisições de grandes companhias do mercado vão requerer que as entidades representativas acompanhem a movimentação do setor. “Além disso, temos que nos unir às operadoras de saúde para combater os problemas das fraudes. Precisamos que a categoria esteja unida para quebrar barreiras e olhar para o futuro sem medo, mas tendo cautela com cada passo que vamos dar”.

Braz Romildo Fernandes, 2º vice-presidente do Sincor-SP, comentou sobre alguns números do Sindicato. Atualmente, 10.820 corretores de seguros são associados ao Sincor-SP. Deste total, 53% são associados há mais de cinco anos. Só no estado de São Paulo, existem mais de 52 mil profissionais da categoria. “Para aumentar o número de associados, tivemos que apostar em representatividade. Se conseguirmos dobrar este número, que é um dos objetivos desta gestão, o Sincor-SP será financeiramente independente. Para isso, devemos investir na divulgação dos benefícios que oferecemos ao corretor que é associado”.

Segundo Fernandes, um dos principais desafios da entidade é atrair os corretores mais jovens para o quadro de associados. “Apenas 63 corretores de seguros que são membros do Sincor-SP tem até 30 anos. A maior concentração de associados ao Sindicato está na faixa dos 41 aos 50. O setor mudou, está mais inovador e tecnológico. Se não atrairmos estes jovens para perto das associações do mercado de seguros, corremos o risco de daqui alguns anos não existirmos mais”.

Comentando sobre o Disque Sincor, iniciativa na qual o Sindicato atua na intermediação de casos dos associados junto às seguradoras, Fernandes afirmou que em 2023 foram feitos 1.324 atendimentos, alcançando uma faixa de 87% de reversão. “Além disso, o ConectaCor, que é um fórum digital dos corretores, realizou 655 atendimentos. Isso prova a importância do Sincor-SP na atuação conjunta com a categoria”.

Para 2024, uma das novidades do Sindicato será a contratação da ZV Consultoria, E+GTI Estratégia e Gestão, além da parceria com o professor Elias Lifante para preparar a equipe e buscar meios mais eficazes de capacitação e retenção dos associados. Segundo Fernandes, em junho já estarão abertas as inscrições para o Conec 2025 e em setembro estarão disponíveis as cotas de patrocínios para as seguradoras.

Nicole Fraga

Revista Apólice