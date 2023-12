Saúde animal: Generali e Novo Mundo lançam produto com assistência para animais de estimação

A Generali e a varejista Novo Mundo anunciam o lançamento do “Novo Mundo Pet”. Essa assistência inovadora foi desenvolvida para atender às necessidades de tutores e animais de estimação. O ‘Novo Mundo Pet’ é um seguro que cobre a morte acidental do titular, juntamente com a assistência ao animal de estimação. Em caso de falecimento acidental do titular, a apólice oferece uma indenização de R$ 50 mil para o beneficiário.

O diferencial deste produto é a inclusão da Assistência Pet para cães e gatos, abrangendo serviços essenciais como consulta veterinária, transporte do pet em emergências, agendamento de vacina em domicílio e serviço de leva e traz. Com uma mensalidade acessível de R$19,99, o seguro com a assistência pet pode ser adquirido diretamente nas Lojas Novo Mundo. A varejista possui 154 lojas físicas, presentes em Goiás, Tocantins, Bahia, Mato Grosso, Amazonas, Maranhão, Roraima, Pará e Distrito Federal.

“Estamos confiantes de que essa assistência trará benefícios significativos para os pais de pets, proporcionando uma abordagem abrangente e acessível à proteção de seus companheiros de quatro patas”, afirma Cláudia Lopes, diretora Comercial e Marketing da Generali Brasil.

Para Antonio Teodoro, Diretor de Gente e Gestão da Novo Mundo, o novo serviço chega em um momento importante onde o olhar para oferecer a melhor e mais completa experiência ao cliente tem se destacado. “Somos parceiros da Generali desde 2019, quando fechamos uma parceria para venda de apólices de garantia estendida, roubo e furto de celular, proteção financeira, seguro-medicamento, entre outros. Agora, damos mais um passo neste compromisso ao passarmos a oferecer essa assistência a quem tem pet”, destaca.

O ‘Novo Mundo Pet’ está disponível para os clientes Novo Mundo com idade entre 18 e 70 anos. A cobertura de Morte Acidental não possui carência ou franquia, proporcionando proteção imediata. Cada cliente pode contratar até três seguros por CPF, garantindo assistência a até três animais de estimação.