Valor do seguro dos carros mais vendidos no Brasil cai mais de 10% em setembro

A Minuto Seguros divulgou o seu levantamento mensal com queda superior a 10% do valor do seguro dos carros mais vendidos do país. De acordo com os dados, em setembro foi registrado uma diminuição de 11,9% e de 12,9% nos valores das apólices para o perfil masculino e feminino, respectivamente. O ranking abrange 11 capitais brasileiras e é elaborado de acordo com a lista divulgada pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).

Entre os destaques do mês, estão:

– A localidade com os menores preços médios para o perfil masculino, dentre os 10 modelos analisados, foi Florianópolis, onde o valor é R$ 2.447,83 (-10,1%). Para o perfil feminino, a capital foi Brasília, onde o custo é de R$ 2.065,20 (-13,4%).

– O Rio de Janeiro obteve os maiores preços médios em ambos os perfis. No masculino, chega a R$ 8.500,76 (+32,6%) e, no feminino, atinge R$ 3.055,25 (5,6%).

– A média geral para todos os modelos e capitais é de R$ 4.168,06 (-11,9%) para o perfil masculino, e R$ 2.479,65 (-12,9%) para o perfil feminino.

Entre as variações mais expressivas dos valores para os modelos mais vendidos, nas capitais analisadas, estão:

– O Novo Polo Comfortline sobe de segundo a primeiro na lista dos mais vendidos e, enquanto registra a maior queda no perfil masculino, apresenta o maior aumento na média do perfil feminino. No masculino, o modelo atinge o valor médio do seguro de R$ 3.582,48 (-6,8%). Já no feminino, o preço médio é de R$ 2.258,76 (+3,7%).

A maior variação para o perfil masculino ocorre em Belo Horizonte, onde o modelo alcançou R$ 3.585,63 (-22,5%), enquanto a maior variação para o perfil feminino se dá em São Paulo, chegando a R$ 1.978,32 (+22,1%).

– O Novo HB20 Sense se mantém como terceiro veículo mais vendido na lista e registra o maior aumento na média dos valores para o perfil masculino (+10,9%), enquanto sofre um leve aumento no perfil feminino (+1,9%). A maior variação no masculino se dá no Rio de Janeiro, onde chegou a R$ 8.547,06 (+113%), e em Curitiba no feminino, chegando a R$ 2.235,98 (+18,1%).

A média dos valores é R$ 3.942,22 (masculino) e R$ 2.375,53 (feminino).

– O Novo Onix Hatch, que cai de primeiro para segundo modelo mais vendido em setembro, registra uma leve queda nos dois perfis. No masculino, a média dos valores atinge R$ 3.658,81 (-3,1%). Já no feminino, a média fica em R$ 2.153,91 (-0,2%).

Uma das maiores variações para o perfil masculino é em Brasília, onde chega a R$ 2.258,07 (-20,6%). No feminino, a maior variação se dá em Curitiba, onde o valor é de R$ 1.968,85 (+16,1%).

Entre os destaques do terceiro trimestre, estão:

– No perfil masculino, o Novo Polo Comfortline foi o modelo que sofreu a maior variação no seu valor médio, sendo ela de -14,2% (R$ 3.582,48).

– No perfil feminino, o modelo que teve a maior variação nos valores foi o Novo Onix Hatch, sendo ela de -9,6% (R$ 2.153,91).

– A média geral de variação para todos os modelos e capitais é de -10,8% para o perfil masculino, e -10,5% para o perfil feminino.

“O levantamento com os dados de setembro nos apresentou um cenário de queda na média geral para ambos os perfis. Quando analisamos os veículos isoladamente vemos alguns aumentos, mas o cenário se mostra muito positivo para encerrarmos o ano com os preços do seguro automóvel controlados”, explica Márcia Camacho, diretora de operações da Minuto Seguros.

Detalhes da cotação

Capitais: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Recife (PE), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Vitória (ES) e Salvador (BA).

Seguradoras: Azul, Alfa, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Ituran, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine e Zurich.

Perfis: Homem e mulher, 35 anos, casado(a).

N.F.

Revista Apólice

* As cotações mencionadas no texto são as de menor valor dentro dos perfis cotados com as seguradoras