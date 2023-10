AXA no Brasil contrata nova superintendente de Parcerias

A AXA no Brasil continua ampliando seu time com foco no objetivo de estar entre as cinco maiores empresas dos segmentos em que atua. Uma das novidades nesse sentido é a chegada de Joseane de Oliveira como superintendente de Parcerias, para agregar ao time do Diretor Comercial de Parcerias, José Eduardo Maiorano.

Joseane conta sua experiência em 34 anos de mercado segurador, com passagens por empresas como Real Seguros e Tokio Marine Seguradora. Entre as áreas em que já atuou, estão o Varejo, Corporate e Afinidades/Parcerias, sendo que, esta última, se dedica há 17 anos.

Em parcerias, a executiva já liderou times de farmer, implantação e faturamento e fez a gestão de importantes operações visando a eficiência comercial junto aos parceiros. Na AXA, seu foco é aumentar a carteira de parcerias da companhia: “Venho com a certeza de que meu currículo tem muito a contribuir, com o objetivo de ampliar o nosso universo de atuação. Meu o desafio é triplicar a nossa carteira de Parcerias com a melhor eficiência comercial”, relata.

