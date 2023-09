Fides 2023: Tony Blair afirma que Brasil deve liderar grupo de países do Sul Global

Compartilhar no

EXCLUSIVO – O ex-primeiro ministro britânico, Tony Blair, afirmou que o Brasil pode ser um líder no bloco de países do Sul Global. “Um país pode obter destaque por sua atuação geopolítica ou pelo sucesso da sua economia. O Brasil está avançando em suas reformas, agora precisa cuidar do debate da transição energética e da preservação das matrizes de energia limpa”, afirmou durante sua apresentação na Fides 2023. Ele lembrou que o país sediará a reunião da Cop 30, em 2025.

A posição do Brasil nas discussões das mudanças climáticas é fundamental, uma vez que ele possui a floresta amazônica e tem 80% da sua eletricidade gerada por energia limpa, enquanto muitos países ainda dependem inteiramente de combustíveis fósseis. “O equilíbrio entre o uso das energias é fundamental para garantir a sustentabilidade dos sistemas”, acrescentou Blair. Para ele, é preciso planejar a transição, porque mesmo que o mundo atinja as metas de 2050, ainda teremos 20% dos países dependendo dos combustíveis fósseis.

As pessoas falam em muito dinheiro para investir em mudanças climáticas, mas muito deste dinheiro está em fundos de longo prazo que garantem a aposentadoria de muitas pessoas e necessitam de retorno e lastro.

Blair aposta na transformação digital como fonte de mudanças significativas para Governos e empresas. Para ele, os serviços públicos podem ser grandemente desenvolvidos a partir da digitalização. Citou exemplos de aplicação de tecnologia nos sistemas públicos de saúde e educação. “Não há possibilidade de desenvolvimento em locais sem energia ou conectividade”, apontou.

O setor de seguros tem grande importância para o desenvolvimento econômico. Não é apenas um negócio, mas um setor que apoia o desenvolvimento sólido e ação das indústrias e dos serviços. “O meu único pedido é que o setor de seguros pudesse ser mais audacioso em relação à sua própria importância para a economia”.

O debate sobre o clima é importante porque é preciso de tirar das mãos dos políticos em campanha e passar para o Poder Legislativo. “É preciso fazer os países terem mais energia renovável, mas para receber o financiamento desta transição enérgica os governos terão que arrumar a casa.

Blair aconselhou: “os políticos em geral ficam confortáveis falando sobre temas dos quais não conhecem. Acho que a segurança cibernética, com a inteligência artificial, tem proposta boa, mas que pode ser olhada com objetivos ruins. O desafio é como se proteger das capacidades e habilidades de quem faz os ataques cibernéticos. Os governos precisam de ajuda, porque a medida que a tranformação digital acelera, haverá mais possibilidades de uso de ataques para causarem destruição na vida das pessoas”.

Por isso ele apontou a necessidade do mercado de seguros olhar para a ciber segurança. “Muitos dos líderes estão aqui presentes e, se eu fosse um líder, focaria na transformação digital, principalmente na área de serviços.

Kelly Lubiato, do Rio de Janeiro